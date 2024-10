Discarica di Melicuccà, Brunetti annuncia la riapertura del cantiere

Partita e poi fermata, adesso di nuovo in attività. L’assessore Brunetti, delegato al ciclo integrato dei rifiuti, ha annunciato la ripartenza dei lavori presso la discarica di Melicuccà.

I lavori si erano bloccati in seguito alla diffida ratificata dalla Città Metropolitana nei confronti della ditta impiegata per i lavori. Il problema, adesso, sembra finalmente esser stato risolto.

“La mancanza di impianti, infatti, è il problema dei problemi – ha spiegato Brunetti. Anche per questo puntiamo molto sulla struttura di Melicuccà, il cui cantiere è ripartito dopo l’affidamento dei lavori ad una nuova ditta”.

L’impegno dell’amministrazione su Melicuccà prosegue anche su un altro fronte: quello ambientale.

“Il Cnr sta svolgendo le indagini per analizzare possibili impatti sulla sorgente Vina. Siamo concentrati al massimo per provare a risolvere una situazione estremamente delicata, ma tendere a confondere le acque non aiuta, anzi danneggia, la città ed i cittadini”.