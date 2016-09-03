I disegnatori di Charlie Hebdo a Cosenza

I disegnatori del settimanale satirico francese saranno al Museo del Fumetto per un workshop tra censura e libertà di espressione

Dopo le polemiche scatenate sulla vignetta pubblicata dal settimanale satirico francese Charlie Hebdo sul terremoto che ha colpito il centro Italia i disegtaori del periodico francese saranno in Italia ospiti, il prossimo 7-8 ottobre, della X edizione del Festival del fumetto Le Strade del Paesaggio. Coco, Walter Foolz e Marika Bret, rispettivamente disegnatori e redattrice del settimanale satirico Charlie Hebdo, saranno al centro ancora una volta del dibattito pubblico internazionale, per la discussa vignetta pubblicata sul recente sisma nelle Marche.

Coco, Foolz e Marika Bret, terranno al Museo del Fumetto di Cosenza, un workshop su satira e fumetto, tema controverso e di attualità scottante, per analizzare i territori dentro i quali si muove oggi la battaglia tra censura e libertà di espressione.

La satira dissacrante di Charlie Hebdo torna a distanza di pochissimi mesi, nella città di Cosenza, dopo aver ospitato lo scorso aprile L’amore è più forte dell’odio, percorso espositivo realizzato da Cluster Società Cooperativa in collaborazione con la redazione francese, con in mostra le migliori cover del settimanale disegnate da Coco, Riss, Luz, Charb, Chaterine, Wolinsky, Tignous, Honore, Reiser, Gèbè, per rileggere attraverso lo sguardo irriverente e provocatorio dei suoi autori, fatti ed eventi della storia d’Europa degli ultimi anni.