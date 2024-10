“Divertimento… in movimento” targato Tonno Callipo Calabria Volley

Si avvia alla conclusione il progetto scolastico “Divertimento…in movimento” promosso dalla società sportiva Tonno Callipo Calabria Volley e che ha visto la partecipazione delle Scuole medie “Garibaldi-Bruzzano” e “Anile”, e della Scuola elementare “Don Bosco”. Dopo le attività svolte durante l’anno, con la finalità di favorire attraverso l’attività motoria e la pratica sportiva lo sviluppo armonico della personalità dei ragazzi stimolandoli a raggiungere alti obiettivi educativi, indispensabili alla loro formazione, si è giunti all’atto finale: i tornei conclusivi.

Il primo appuntamento è fissato per il prossimo venerdì 17 maggio alle ore 9 nella palestra della Scuola Don Bosco (5^ Elementare 3vs3). Si proseguirà martedì 21 maggio alla Scuola “Garibaldi-Bruzzano” (1^-2^ media 4vs4) e infine, martedì 28 maggio al PalaValentia sarà la volta degli alunni della Scuola “Anile “(1^-2^ media 4vs4).

A tirare le somme è stato il referente del progetto, Nico Agricola responsabile del Settore giovanile della Tonno Callipo: “Siamo molto soddisfatti per la buona riuscita dell’iniziativa con cui abbiamo coinvolto oltre 500 studenti della provincia dando loro l’opportunità di conoscere da vicino la pallavolo, uno sport di squadra, che costituisce uno strumento privilegiato nella costituzione dell’identità dei più giovani in grado di favorire il senso di solidarietà e l’integrazione sociale, valorizzando il ruolo di tutti”.

Il percorso didattico è stato studiato in modo da consentire a tutti i partecipanti di approcciarsi al volley in maniera immediata e consapevole; attraverso innovative formule di giochi, gli studenti hanno avuto modo di conoscere la disciplina confrontandosi e divertendosi. Particolarmente entusiasmanti sono stati gli incontri con i giocatori di SuperLega della Tonno Callipo Calabria Volley, che hanno preso parte alle lezioni e sono scesi in campo con i piccoli atleti.

Un’esperienza positiva che la società presieduta da Pippo Callipo ha ottenuto anche grazie al supporto degli insegnanti di educazione fisica delle scuole aderenti al progetto e alla sensibilità dimostrata dai dirigenti scolastici Rosaria Galloro, Francesco Vinci e Mimma Cacciatore.