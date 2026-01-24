Due opere colossal in arrivo a Reggio: ‘La Divina Commedia’ e ‘Notre Dame de Paris’

Mentre proseguono le prevendite per la straordinaria La Divina Commedia Opera Musical, con le musiche di Marco Frisina e la regia di Andrea Ortis, che sarà al Teatro Francesco Cilea di Reggio dal 5 al 7 marzo 2026, fervono i preparativi anche per il ritorno di Notre Dame De Paris. Il colossal di Riccardo Cocciante sarà al Palacalafiore, sempre a Reggio Calabria, dal 7 al 9 maggio 2026.

I biglietti per i serali delle ore 21 dell’unica tappa in Calabria di entrambe le opere sono disponibili online su Ticketone e nei punti autorizzati. Per i matinée riservati alle scuole è già tutto esaurito per La Divina Commedia; prenotazioni in corso, invece, per quelli di Notre Dame De Paris direttamente presso la segreteria organizzativa.

Il format “Opere d’Arte” di Ruggero Pegna

Le due spettacolari opere rientrano nella ricca programmazione del 40° anno di eventi del promoter Ruggero Pegna e, in particolare, nel suo format originale Opere d’Arte con spettacoli dedicati a prestigiose opere letterarie e personaggi dell’arte. Cresce l’attesa in tutta la regione per quella che potrebbe essere l’ultima opportunità di vedere dal vivo in Calabria la grandiosa produzione di David e Clemente Zard.

Il capolavoro ispirato al romanzo di Victor Hugo arriverà nel palasport reggino con una scenografia imponente e rinnovata. Nel cast figurano nomi storici e nuovi protagonisti:

Giò Di Tonno (Quasimodo)

(Quasimodo) Vittorio Matteucci (Frollo)

(Frollo) Graziano Galatone (Febo)

(Febo) Elhaida Dani (Esmeralda)

(Esmeralda) Matteo Setti, Angelo Del Vecchio e Gianmarco Schiaretti

Le dichiarazioni del promoter e i nuovi appuntamenti

La Divina Commedia Opera Musical e Notre Dame De Paris – afferma Ruggero Pegna – sono in assoluto due autentiche Opere d’Arte dello spettacolo e della cultura mondiale, che ho il piacere di riproporre in occasione dei miei 40 anni di eventi; una stagione che vedrà anche la prima assoluta di Fortunata di Dio il 23 e 24 maggio al Teatro Rendano di Cosenza, una nuova Opera originale da me prodotta e scritta insieme al regista Andrea Ortis, con le musiche originali di Francesco Perri, dedicata alla mistica calabrese Natuzza Evolo.

Tra i vari appuntamenti della prima parte del nuovo anno, è confermato anche il ritorno di Sergio Cammariere con la sua band, l’8 marzo al Teatro Cilea di Reggio e il 9 marzo al Teatro Rendano di Cosenza. Tutte le informazioni sono reperibili al sito ufficiale del promoter ruggeropegna.it.