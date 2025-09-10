Dj Francesco e il legame con Reggio: “È qui che ho iniziato a cantare ‘La canzone del Capitano'”

"Qui è iniziata la mia carriera. E poi c'è sempre qualcosa che ti fa sentire come a casa" il racconto a CityNow

L’estate reggina ha avuto, quest’anno, un nuovo protagonista assoluto: il tramonto. Sunsetland, il festival che ha animato l’Arena di Reggio Calabria con serate sempre diverse negli ultimi mesi, ha portato in città un ospite molto atteso: Francesco Facchinetti.

L’artista, che si è esibito nella serata di ieri, ha infiammato il pubblico con il suo dj set, regalando emozioni a tutti i presenti. A margine dell’evento ha rivelato il suo legame speciale con Reggio Calabria, una città che ha segnato un capitolo importante della sua carriera professionale.

Dj Francesco e il legame speciale con Reggio

“Reggio Calabria è una città che conosco benissimo – ha esordito Facchinetti, dimostrando l’affetto che prova per la città. Sono stato qui tantissime volte, ho fatto serate, concerti, ho lavorato con tante persone fantastiche e sono legato a questo posto in modo particolare. È qui che ho iniziato a cantare la canzone del Capitano, che è stata la mia prima tappa del mio percorso musicale. Racconto sempre questa storia: sono partito da Milano da sconosciuto e sono arrivato a Reggio, dove qualcuno già mi conosceva. È stato un successo talmente veloce che me ne sono reso conto proprio quando sono arrivato qui”.

Milano-Reggio Calabria

Facchinetti ha spiegato che Reggio Calabria ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera, un luogo che gli ha permesso di affermarsi come artista e di incontrare il suo pubblico per la prima volta. “

Reggio Calabria è stata la città che mi ha dato la possibilità di fare questo mestiere. Quando sono arrivato qui per la prima volta, mi sono reso conto che la gente mi conosceva già, e questo è stato incredibile per me”.

E sulla tappa del Sunsetland:

“Fare un lavoro che ti piace, di cui hai passione, e poterlo fare in giro per l’Italia, incontrando persone come queste, è sempre una cosa incredibile”, ha dichiarato Facchinetti, visibilmente entusiasta.

“Ogni tanto mi dico: “Vabbè, ritorniamo a fare un po’ di casino”. È sempre bello tornare a divertirsi. Non capita spesso di tornare a fare il ragazzaccio che si diverte, ma ogni tanto bisogna farlo”, ha aggiunto Facchinetti, un artista che ha sempre mantenuto viva la sua passione per la musica e per il contatto diretto con il pubblico.

“Reggio? Una città unica”

Il dj ha anche invitato il pubblico a visitare la città, esaltandone la bellezza e la storia:

“Venite a Reggio Calabria, venite all’Arena, venite in questa città incredibile che è ricca di storia, arte e di un mare mozzafiato. La location è unica, l’atmosfera è unica. Qui c’è sempre qualcosa che ti fa sentire a casa”.

Conclusione: Un Legame che Non Si Spezza Mai

Francesco Facchinetti ha confermato ancora una volta il suo forte legame con Reggio Calabria, una città che lo ha accolto fin dagli inizi della sua carriera. Il Sunsetland, che ha caratterizzato tutta l’estate reggina, si conferma come uno degli eventi più coinvolgenti della stagione, con il sole che tramonta sullo Stretto e la musica che continua a vivere nel cuore dei reggini. Con ogni evento, Reggio Calabria si è confermata come una delle mete preferite per gli amanti della musica e della cultura, offrendo sempre emozioni straordinarie.