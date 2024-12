Dl Fiscale, Loizzo (Lega) esulta: ‘Accesso anticipato ai farmaci salvavita’

Un importante passo avanti sul fronte sanitario è stato compiuto con l’approvazione di un ordine del giorno della Lega al Decreto Fiscale. L’Odg impegna il Governo a valutare l’introduzione di nuovi meccanismi per l’accesso anticipato ai farmaci salvavita. Lo ha annunciato la deputata Simona Loizzo, capogruppo della Lega in commissione Affari Sociali e firmataria dell’Odg.

"Positivo che il Governo abbia accolto la richiesta della Lega, approvando un nostro Odg per impegnarsi a valutare l'introduzione di modelli innovativi, come il cosiddetto 'early access' utilizzato in Francia, che consente l'immediata disponibilità di farmaci salvavita e di quelli che rappresentano una speranza di cura per gravi patologie," ha dichiarato Loizzo.

Un modello per garantire cure tempestive

Secondo la deputata leghista, il sistema francese rappresenta un esempio virtuoso da seguire.

“Auspichiamo che si possa avviare un tavolo di confronto al Ministero della Salute per ampliare gli strumenti a tutela del diritto alla salute. È essenziale garantire ai pazienti, soprattutto in presenza di patologie a rapida progressione, un accesso precoce ai farmaci, permettendo cure tempestive e sicure,” ha aggiunto Loizzo.

Una risposta concreta alle urgenze dei pazienti

La deputata ha sottolineato l’importanza di questo impegno:

“La disponibilità immediata di farmaci salvavita può fare davvero la differenza, rappresentando un fattore decisivo per la sopravvivenza dei pazienti. Abbiamo il dovere di assicurare trattamenti rapidi, sicuri ed efficaci a chi ne ha bisogno.”

Con l’approvazione dell’Odg, si apre la strada per una riflessione concreta su come migliorare l’accesso ai farmaci innovativi in Italia, con l’obiettivo di salvaguardare la salute dei cittadini e rispondere alle necessità di chi combatte contro patologie gravi e complesse.