City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Ponte sullo Stretto, il Mit: ‘Obiettivo dl quello di conformarsi con efficienza alla Corte dei Conti’

"Sorprendono i commenti perentori dell'Associazione Magistrati". La nota del Ministero

27 Gennaio 2026 - 08:15 | Comunicato Stampa

Ponte sullo Stretto di Messina ()

“Sorprendono i commenti perentori dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti su una ipotesi del provvedimento normativo relativo al ponte sullo Stretto di Messina che non avrà alcun intento di limitare le competenze e il ruolo della Corte dei conti ma, al contrario, avrà l’obiettivo di conformarsi ai rilievi della Corte dei conti rilasciati sulla Delibera CIPESS e sul III Atto aggiuntivo alla convenzione”.

Così il Mit in una nota.

Leggi anche

A questo riguardo, è stato più volte anticipato l’obiettivo di voler ottenere una registrazione piena per entrambi i suddetti atti che saranno aggiornati e trasmessi per il previsto esame di legittimità, insieme alla documentazione prevista dal Decreto legge 35/2023, spiega il ministero.

“Si ribadisce inoltre che il Commissario previsto dal provvedimento normativo opererebbe, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la finalità di promuovere una maggiore efficienza della procedura approvativa in considerazione della complessa normativa speciale in vigore”, conclude il Mit.

Ponte sullo StrettoMessinaReggio Calabria Attualità