Ponte sullo Stretto, il Mit: ‘Obiettivo dl quello di conformarsi con efficienza alla Corte dei Conti’

“Sorprendono i commenti perentori dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti su una ipotesi del provvedimento normativo relativo al ponte sullo Stretto di Messina che non avrà alcun intento di limitare le competenze e il ruolo della Corte dei conti ma, al contrario, avrà l’obiettivo di conformarsi ai rilievi della Corte dei conti rilasciati sulla Delibera CIPESS e sul III Atto aggiuntivo alla convenzione”.

Così il Mit in una nota.

A questo riguardo, è stato più volte anticipato l’obiettivo di voler ottenere una registrazione piena per entrambi i suddetti atti che saranno aggiornati e trasmessi per il previsto esame di legittimità, insieme alla documentazione prevista dal Decreto legge 35/2023, spiega il ministero.