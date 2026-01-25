Ponte sullo Stretto, Musolino (Pd): ‘Salvini vuole Ciucci Commissario per rifare la Delibera Cipess’

"Stanno per mettere la volpe nel pollaio dicendo che sono stati i polli a volerlo. Siamo ad una torsione grave dello Stato di Diritto" la nota

Salvini vuole Ciucci Commissario governativo sul “Ponte” per rifare la Delibera Cipess già bocciata dai magistrati, sottraendo alla Corte dei Conti il controllo sugli atti presupposti alla decisione del Consiglio dei Ministri.

Cosa significa? Che stanno per mettere la volpe nel pollaio dicendo che sono stati i polli a volerlo.

Musolino: “Grave torsione dello Stato di Diritto”

Siamo ad una torsione grave dello Stato di Diritto: ogni voce contraria, ogni garanzia per lo Stato e i conti pubblici, viene violentemente tacitata per Decreto. Salvini e Meloni sono davvero i migliori allievi europei di Trump, i loro “atti esecutivi” annullano i territori, escludono il dissenso democratico, ci proiettano verso le Democrature, ed è questo il senso politico di questo “Ponte”: andare oltre le regole democratiche, disconoscere le sentenze delle Corti.

Sullo Stretto le Destre stanno giocando una partita eversiva e attendono la mobilitazione popolare Nonviolenta per coltivare un nuovo tipo di strategia della tensione: sono ormai i dimostranti pacifici, i deboli, i cittadini, gli irrilevanti, gli esclusi, gli inascoltati, a minacciare il Potere che ha il “diritto” di giungere ai propri obiettivi senza controlli, freni, bilanciamenti.

A Villa, a Messina, a Reggio – dopo questo atto di forza, dopo questo sostanziale commissariamento di tutte le Istituzioni – ci manca solo qualche forza speciale stile ICE americana per applicare/imporre il nuovo ordine.

Con tutte queste premesse fattuali vi sembra fantapolitica?