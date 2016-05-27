Domani il Salotto finanziario: ‘Il valore del risparmio tra..’

Crisi bancarie, bail in e tutela dei risparmiatori: a Confindustria Reggio Calabria un nuovo Salotto finanziario con relatori da banca, accademia e politica

Domani, nella sede di Confindustria a Reggio Calabria a partire dalle ore 10.30, si terrà una nuova sessione dei Salotti finanziari dal titolo: il Valore del risparmio tra educazione finanziaria e tutela degli investitori.

Ai lavori coordinati e moderati da Francesco Nucera, group manager di Sanpaolo Invest, prenderanno parte alcuni autorevoli personalità delle professioni, dell’accademia e della politica della nostra città, con l’obiettivo di chiarire quale è lo “stato dell’arte” in materia di crisi bancarie, tutela dei risparmiatori e strumenti normativi finalizzati a canalizzare il risparmio dei privati verso le imprese ed il tessuto economico del Paese.

Al convegno prenderanno parte: l’ing. Andrea Cuzzocrea, il Prof. Luciano Maria Delfino che svilupperà una serie di argomentazioni finalizzate a rilevare la incostituzionalità della disciplina sul Bail In, il Dott. Antonio Signorello direttore della filiale di Reggio Calabria di Bankitalia che relazionerà sul ruolo della Banca d’Italia nella procedura di risoluzione delle banche in dissesto, l’avv. Domenica Pirilli, co-organizzatrice del convegno, che relazionerà sulle azioni a tutela dei risparmiatori, il dott. Francesco Nucera in qualità di moderatore e coordinatore, ed infine il Sen. Vincenzo Nico D’Ascola.

Il convegno gode del patrocinio morale di Confindustria Reggio Calabria e la partecipazione consentirà agli avvocati di ottenere due crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine.