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Domani il terzo e ultimo appuntamento del ciclo Il Talento sei Sud

Serata benefica con realtà giovanili di moda, arte e fotografia: il ricavato andrà all'Associazione malati di Alzheimer

15 Luglio 2015 - 10:48 | di Vincenzo Comi

Serata di beneficenza Aperi-Sud per l'Associazione malati di Alzheimer

Terzo e ultimo appuntamento del ciclo “Il Talento sei Sud” dell’associazione “Laboratorio da Sud, per il cambiamento”.

Dopo i convegni “Calabria in up” e “Le neuroscienze”, che hanno visto protagonisti le realtà imprenditoriali calabresi e gli esperti del settore scientifico legati allo studio delle patologie cerebrali, l’associazione chiude con un evento di beneficenza che si svolgerà giovedì 16 luglio, a partire dalle ore 20.00 al Net1 Beach Club.

“Aperi – Sud” è il titolo della serata in cui verranno promosse realtà giovanili legate al settore della moda, dell’arte e della fotografia.

Ma anche della ricerca in agricoltura con l’associazione universitaria Fag.

Saranno presenti Marco e Davide Bellocco, Giuseppe Alessandria e Valentina Giovinazzo, Daniel Cundari, Menia Cutrupi e “Un’azione per il sorriso Onlus”.

Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione malati di Alzheimer.

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