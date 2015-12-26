‘Grande Notte Bovese’ tra artisti di strada, musica e stand artigianali

Negozi aperti fino all’alba, spettacoli, musica dal vivo e golosità gastronomiche: a Bova Marina una notte di festa per grandi e bambini

Nella sala rossa dell’Irssec di Bova Marina il sindaco Vincenzo Crupi e il presidente della Consulta giovanile Leo Plutino hanno presentato alla stampa la “Grande notte bovese” del 27 dicembre prossimo. La manifestazione in collaborazione con le associazioni e i commercianti avrà inizio alle 20.30 per continuare fino alle prime luci dell’alba. La seconda edizione della Christmas Night, porterà nella cittadina ionica una magica atmosfera natalizia con negozi aperti, musica e intrattenimento .

Il momento clou della manifestazione sara’ alle 22.30 con il concerto di Cosimo Papandrea in piazza stazione. Tanti saranno gli appuntamenti. A partire dalle 21 in piazza don Bosco ci sarà una commedia teatrale offerto dalla provincia, l’esibizione dei ragazzi di emergenza danza all’ altezza del ponte d’Andrea, il tiro con l’arco, lo spettacolo del gruppo folk “stella del mare”, tanti artisti di strada, giocolieri mangiafuoco e stand artigianali.

Anche il gusto è protagonista con le golosità gastronomiche dell’area grecocalabra.

Tanti appuntamenti anche per i bambini con i gonfiabili e altri giochi. Le sale dell’ irssec rimarranno aperte tutta la notte per dare la possibilità di visitare la mostra dei presepi allestita dal Rotary club, così anche il museo delle arti e dei mestieri.

Il primo cittadino bovese nel corso della conferenza stampa ha ringraziato i commercianti che con un contributo spontaneo hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione , così come il consigliere Pierpaolo Zavettieri che e’ sempre pronto a contribuire per il bene del proprio paese.