Domenica a Melito Porto Salvo il sesto raduno delle Fiat 500
Rinviato per il maltempo, il sesto raduno delle Fiat 500 si svolge domenica 17 aprile: sfilata per le vie del paese e pranzo finale
14 Aprile 2016 - 14:15 | di Redazione
Rinviato la scorsa settimana per via del maltempo, il sesto raduno delle Fiat 500 a Melito Porto Salvo si svolgerà in questo fine settimana.
Domenica 17 Aprile, quindi, all’insegna delle vecchie e care 500 nella ridente cittadina di Melito Porto Salvo.
Il professore Enzo Polimeni, fiduciario del Fiat Club 500 coordinamento Italia di Reggio Calabria, con il patrocinio della Regione Calabria, dell’Amministrazione Provinciale reggina, del Comune di Melito Porto Salvo, della Pro loco di Saline e dell’Automobile Club Reggio Calabria, ha allestito per domenica 17 Aprile il sesto raduno della “mitica” 500.
“Dopo il rinvio della scorsa settimana- esordisce Enzo Polimeni– a causa del maltempo ci siamo adoperati per metterlo in atto questa domenica. Per questo appuntamento melitese dei cinquecentisti prevediamo un grande afflusso di partecipanti ed un buon numero di appassionati”.
Il programma della giornata melitese prevede il raduno dei partecipanti dinanzi alla Chiesa Porto Salvo dove gli verrà offerta la colazione da parte di un bar locale. Alle ore 10 in punto, tutte le auto incolonnate sfileranno per le vie principali di Melito Porto Salvo e per le ore 12 la carovana dei cinquecentisti si trasferirà nella vicina Saline dove sosterà per gustare un aperitivo offerto dal Presidente della locale Pro loco.
Infine alle 13.30 per tutti i partecipanti pranzo finale (iscrizione al raduno Euro 5,00; pranzo Euro 25,00).
Un raduno, quindi, che richiamerà tantissimi appassionati che sfileranno, in un colorato serpentone, per celebrare la “Vecchia e cara” Fiat 500!
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