Domenica a Riace Capo (RC), KEEP IT SECRET presenta ISLANDS

Nel tempo della condivisione istantanea, tenere un segreto è azione dal fascino assoluto. Lo si fa per ciò che è prezioso, autentico, con lo stesso alone di mistero con cui viene annunciato ISLANDS, l’attesissimo cartellone estivo della crew di Keep It Secret.

Serafica la direzione artistica del festival, “Li abbiamo solamente riportati a galla” dicono, sulle possibili interpretazioni dell’artwork scelto per la serata di anteprima, realizzato dai Vndls designers con l’illustrazione dell’artista franco-texana Anna Wanda Gogusey (Rètard, VICE France).Nessun nome di deejay sul volantino, che recita sul retro: “Qualcosa di nuovo all’orizzonte. Il sole si nasconde nell’avanzare del crepuscolo, paradisi dai colori supersaturi salgono in superficie, isole, in cui i suoni si fanno ipnotici, nuove armonie sinestetiche.”Se volete saperne di più, quindi, non vi resta che venire alla preview di domenica 21 al Lido New President di Riace Capo, dalle ore 18.A partire dalle 18 il soundystem di KIS e la presentazione della line up.Tenetelo segreto.

Link evento: https://www.facebook.com/events/129470417263509