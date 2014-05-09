Domenica alla Piazze Culturali delle Muse: Soli sulla Luna…

Domenica 11 maggio alle 18.30 le Piazze Culturali delle Muse mettono a confronto arte, medicina, scuola e giornalismo, con le opere di Cuzzola e Gattuso

Continuano le “Piazze Culturali delle Muse” che, per domenica 11 maggio alle ore 18,30 prevedono un incontro-conversazione con personalità della cultura, dell’arte e della medicina.

Una manifestazione, dichiara Giuseppe Livoti, presidente del noto sodalizio, che vuole mettere in evidenza come la città di Reggio Calabria ha un tessuto sociale e professionale di grande livello e, come in ogni settore spesso occorre cooperazione, interazione e voglia di fare.

E’ la città che vogliamo raccontare, attraverso grandi professionisti dell’arte come Nello Cuzzola, docente di Pittura dell’Accademia di Belle Arti o ancora Giuseppe Gattuso docente di discipline plastiche, artisti che hanno formato intere generazioni sia in Sicilia che in Calabria. Ed ancora, oltre a parlare del ruolo dell’arte al Sud, si tratterà anche del mondo della medicina con il dott. Giuseppe Cartella, neuropsichiatra e del mondo della scuola con il dirigente Angelo Vecchio Ruggeri, per il settore giornalismo il dott. Eugenio Marino che tratterà il tema del ruolo della comunicazione oggi.

La Sala D’Arte inoltre presenterà al pubblico reggino itinerari degli artisti Cuzzola e Gattuso tra tele delle memoria, in cui emerge il dato di natura e sculture patinate in cui il corpo diventa momento di comunicazione attraverso un dinamismo accentuato. Sia tele che sculture così mettono in evidenza l’attività dei due noti artisti reggini, focalizzando momenti salienti della loro carriera artistica.

L’appuntamento è per domenica alle ore 18,30 presso la Sala di via San Giuseppe 19.

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