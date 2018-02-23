Ricchi lavori al Centro Tecnico Federale di Calabria.

Sfiorano le cinquanta unità, arrivano da tutta la regione e sono nati dal 2002 al 2004.

Doppia seduta di allenamento nella domenica mattina del PalaCalafiore a Reggio Calabria sotto l’attenta guida dei Coach Astorino e D’Arrigo.

La quarta giornata del Centro Tecnico Federale Maschile

Il Referente Tecnico Territoriale Calabria, Simona Pronestì, infatti ha programmato la quarta giornata del Centro Tecnico Federale Maschile.

Tutti in campo domenica 25 febbraio 2018 seguendo le direttive del Dirigente del Comitato Regionale Fip Calabria, Roberto Priolo.

Saranno presenti il Formatore Cna, Coach Iracà e il Formatore Cia, in arrivo dal settore arbitri di Calabria, Roberto Viglianisi e la Responsabile della Preparazione fisica in Calabria, Roberta Vozza.

Il medico è il Dottor Vincenzo Tripodi, la fisioterapista è Valentina Fregola.

Crediti per allenatori e preparatori fisici

La Fip Calabria invita gli allenatori e i preparatori fisici che operano nel settore giovanile ad essere presenti durante l’allenamento.

Per ogni tre presenze ai centri Tecnici Federali, allenatori e preparatori avranno diritto a tre crediti validi al fine dell’ aggiornamento obbligatorio “Pao”.

La lista dei convocati

Ecco la lista dei convocati

ATLETI GRUPPO 1

1 Caratozzolo Luca 2003 Pallac. Bagnara 2 Larizza Matteo 2003 Vis RC 3 Orlando Simone 2003 Viola Reggio Calabria 4 Perrone Andrea 2003 Viola Reggio Calabria 5 Curciarello Gabriele 2003 Vis RC 6 Vadacchino Gianmarco 2003 Basketball Lametia 7 Mascaro Lorenzo 2003 Basketball Lametia 8 Giampa Giuseppe 2003 Basketball Lametia 9 Di cello Paolo 2003 Basketball Lametia 10 Messina Angelo 2004 VIOLA R.CALABRIA 11 Agosto Andrea 2004 SMAF Catanzaro 12 Scarfò Demetrio 2004 Nuova JOLLY RC 13 Torchia Antonio 2002 SB Crotone 14 Campolo Daniele 2004 VIOLA R.CALABRIA 15 Barilà Vincenzo 2004 Basket Rende 16 Simonetti Ilario 2004 Eutimo Locri 17 Tiberi Luca 2004 Abacos Rende 18 La Neve Edoardo 2004 Abacos Rende 19 Giovinazzo Vincenzo 2004 Alan Basket Gioia T. 20 Milano Vincenzo 2004 Alan Basket Gioia T. 21 Saontuoso Lorenzo 2004 Vis Reggio Calabria 22 Freno Fabio 2004 VIOLA R.CALABRIA 23 Staropoli Andrea 2004 Catanzaro Centro BKT 24 Cosentino Giuseppe 2004 SMAF Catanzaro 25 Ziino Alessandro 2004 VIOLA R.CALABRIA 26 Ventre Giuseppe 2002 Alan Basket Gioia T.

ATLETI GRUPPO 2