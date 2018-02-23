Domenica mattina a tutto basket giovanile con il centro tecnico federale
Quasi cinquanta giovani cestisti calabresi nati dal 2002 al 2004 in campo domenica al PalaCalafiore per la quarta giornata del Centro Tecnico Federale
23 Febbraio 2018 - 09:25 | di Michele Favano
Ricchi lavori al Centro Tecnico Federale di Calabria.
Sfiorano le cinquanta unità, arrivano da tutta la regione e sono nati dal 2002 al 2004.
Doppia seduta di allenamento nella domenica mattina del PalaCalafiore a Reggio Calabria sotto l’attenta guida dei Coach Astorino e D’Arrigo.
La quarta giornata del Centro Tecnico Federale Maschile
Il Referente Tecnico Territoriale Calabria, Simona Pronestì, infatti ha programmato la quarta giornata del Centro Tecnico Federale Maschile.
Tutti in campo domenica 25 febbraio 2018 seguendo le direttive del Dirigente del Comitato Regionale Fip Calabria, Roberto Priolo.
Saranno presenti il Formatore Cna, Coach Iracà e il Formatore Cia, in arrivo dal settore arbitri di Calabria, Roberto Viglianisi e la Responsabile della Preparazione fisica in Calabria, Roberta Vozza.
Il medico è il Dottor Vincenzo Tripodi, la fisioterapista è Valentina Fregola.
Crediti per allenatori e preparatori fisici
La Fip Calabria invita gli allenatori e i preparatori fisici che operano nel settore giovanile ad essere presenti durante l’allenamento.
Per ogni tre presenze ai centri Tecnici Federali, allenatori e preparatori avranno diritto a tre crediti validi al fine dell’ aggiornamento obbligatorio “Pao”.
La lista dei convocati
Ecco la lista dei convocati
ATLETI GRUPPO 1
|1
|Caratozzolo Luca
|2003
|Pallac. Bagnara
|2
|Larizza Matteo
|2003
|Vis RC
|3
|Orlando Simone
|2003
|Viola Reggio Calabria
|4
|Perrone Andrea
|2003
|Viola Reggio Calabria
|5
|Curciarello Gabriele
|2003
|Vis RC
|6
|Vadacchino Gianmarco
|2003
|Basketball Lametia
|7
|Mascaro Lorenzo
|2003
|Basketball Lametia
|8
|Giampa Giuseppe
|2003
|Basketball Lametia
|9
|Di cello Paolo
|2003
|Basketball Lametia
|10
|Messina Angelo
|2004
|VIOLA R.CALABRIA
|11
|Agosto Andrea
|2004
|SMAF Catanzaro
|12
|Scarfò Demetrio
|2004
|Nuova JOLLY RC
|13
|Torchia Antonio
|2002
|SB Crotone
|14
|Campolo Daniele
|2004
|VIOLA R.CALABRIA
|15
|Barilà Vincenzo
|2004
|Basket Rende
|16
|Simonetti Ilario
|2004
|Eutimo Locri
|17
|Tiberi Luca
|2004
|Abacos Rende
|18
|La Neve Edoardo
|2004
|Abacos Rende
|19
|Giovinazzo Vincenzo
|2004
|Alan Basket Gioia T.
|20
|Milano Vincenzo
|2004
|Alan Basket Gioia T.
|21
|Saontuoso Lorenzo
|2004
|Vis Reggio Calabria
|22
|Freno Fabio
|2004
|VIOLA R.CALABRIA
|23
|Staropoli Andrea
|2004
|Catanzaro Centro BKT
|24
|Cosentino Giuseppe
|2004
|SMAF Catanzaro
|25
|Ziino Alessandro
|2004
|VIOLA R.CALABRIA
|26
|Ventre Giuseppe
|2002
|Alan Basket Gioia T.
ATLETI GRUPPO 2
|1
|Artuso Cristian
|2002
|Nuova Jolly
|2
|Donato Francesco
|2002
|Cus Cosenza
|3
|Patea Giuseppe
|2002
|YMCA Siderno
|4
|Sestito Andrea
|2002
|SB Crotone
|5
|Marcianò Paolo
|2002
|LUMAKA Basket
|6
|Rappoccio Demetrio
|2003
|Vis RC
|7
|Spanò Matteo
|2003
|Smaf Catanzaro
|8
|Corapi Mattia
|2003
|Smaf Catanzaro
|9
|Mastria Marco
|2003
|Smaf Catanzaro
|10
|Corapi Raffaele
|2003
|Smaf Catanzaro
|11
|Shvets Denis
|2002
|Smaf Catanzaro
|12
|Galimi Giovanni
|2003
|Vis RC
|13
|Bianchi Andrea
|2002
|Viola Reggio Calabria
|14
|Brugnano Domenico
|2002
|Smaf Catanzaro
|15
|Cardone Domenico
|2003
|Vis RC
|16
|Caroè Federico
|2003
|Viola Reggio Calabria
|17
|Fazzari Fabio
|2002
|Vis RC
|18
|Larocca Lorenzo
|2002
|Alan Basket Gioia T.
|19
|Lollio Rosario
|2002
|Alan Basket Gioia T.
|20
|Mastria Matteo
|2002
|Smaf Catanzaro
|21
|Musumeci Rocco
|2002
|Alan Basket Gioia T.
|22
|Scarpino Luciano
|2002
|Smaf Catanzaro
|23
|Cersosimo Alessandro
|2002
|Cus Cosenza
|24
|Falzetta Mario
|2002
|Cus Cosenza
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie