Reggio, domicili consentiti domenica e festivi: la disposizione del sindaco Falcomatà

Una buona notizia per tutti gli imprenditori di Reggio Calabria. Di seguito il calendario dei giorni in cui, adesso, sono consentite le consegne a domicilio

“Si autorizzano i titolari delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad effettuare il servizio di consegna a domicilio nei giorni domenicali e festivi sino alla data del 3 maggio 2020”.

Recita così la disposizione sindacale n.9 del 17.04.2020 approvata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà. Una bella notizia per imprenditori e ristoratori che, in questa periodo di emergenza, non si sono mai arresi. Sono tante le realtà presenti sul territorio comunali che si sono equipaggiate per far fronte al coronavirus. I loro sforzi, adesso, sono in piccola parte, ripagati da questa bella notizia che permette loro di operare anche nei giorni festivi.

CALENDARIO

“Specificatamente nei seguenti giorni: domenica 19 aprile, giovedì 23 aprile, sabato 25 aprile, domenica 26 aprile, venerdì 1 maggio e domenica 3 maggio. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. Si invitano coloro che effettueranno materialmente la consegna a portare con sé, oltre lo scontrino fiscale recante il prezzo del prodotto, anche l’autocertificazione”.

Per leggere e scaricare la disposizione completa, CLICCA QUI.