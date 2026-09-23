Domotek, Asteriti: ‘Gruppo unito e grande intensità. Vibo sarà un altro banco di prova significativo’

Il sudore della preparazione atletica si mescola già alle emozioni del campo. In casa Domotek il lavoro prosegue senza sosta e il primo test match stagionale ha regalato indicazioni preziose. Ne abbiamo parlato con il giovane atleta pitagorico Andrea Asteriti, che ha analizzato la prestazione della squadra dopo l’amichevole disputata a Furci Siculo contro Modica.

Nonostante il risultato finale arrivi per 3-2 a favore degli avversari, per Asteriti il bilancio è più che positivo: “È andata molto bene, a parte il risultato che passa in secondo piano. Abbiamo fatto un’amichevole, secondo me, come primo test per la preparazione, di buon livello. Siamo andati molto bene, anche con i cambi“.

L’attenzione è già rivolta al futuro prossimo. Oggi alle ore 17 al Palamaiata, la squadra di Coach Antonio Polimeni scenderà nuovamente in campo per affrontare Vibo, un altro test di fondamentale importanza: “È un’altra gara molto importante sia per farci crescere dal punto di vista fisico, ma anche tecnico e tattico per prepararci al meglio per la stagione“.

Vibo, neopromossa in Serie A3, rappresenta un avversario stimolante. Asteriti conosce bene l’ambiente e la tradizione di quella piazza, che ha visto passare anche diversi suoi attuali compagni come Saitta, Presta e per ultimo Boiko, senza dimenticare i suoi trascorsi: “Sì, un altro test stimolante, perché sono principalmente una squadra giovanile con tanti giovani comunque di alto livello che hanno tante qualità. Quindi ci aspettiamo un grande impegno e una grande partita“.

Uno dei temi più caldi in casa Domotek è la chimica dello spogliatoio. Alla domanda sull’ambiente trovato fino a questo momento, il giovane risponde con entusiasmo: “Un ambiente sicuramente positivo e molto amichevole. Non c’è nessuno che si fa da parte, siamo tutti uniti, un bel gruppo“. Un segnale importante per una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa.

Mentre la preparazione continua, c’è curiosità anche per il futuro compagno di squadra, Klemen Sen della nazionale Slovena. Il giocatore sta disputando un torneo continentale di alto livello e i ragazzi lo seguono con attenzione: “Ci siamo visti tutti insieme quando ha giocato contro l’Italia nel girone e ha perso, per fortuna ha vinto l’Italia ma il nostro compagno si è qualificato ugualmente e noi facciamo il tifo per lui. Lo stiamo seguendo tutti da quanto ho visto e siamo molto contenti perché è un giocatore veramente di alto livello“.

Il percorso di avvicinamento alla stagione entra ora nel vivo con un ciclo di allenamenti congiunti ad alto ritmo. Oggi la Domotek sarà in campo alle ore 17 a Vibo Valentia, contro la Tonno Callipo di Serie A3 alle ore 17. Il calendario dei prossimi impegni prevede poi il 25 settembre la sfida contro lo Sviluppo Sud Palmi al PalaCalafiore di Reggio Calabria alle ore 19.30, il 30 settembre ancora contro la Tonno Callipo, sempre al PalaCalafiore, il 3 ottobre di nuovo contro lo Sviluppo Sud Palmi a Palmi, il 5 ottobre contro l’Avimecc Modica al PalaCalafiore e infine il 7 ottobre contro l’Energy Time Spike Campobasso su campo neutro.