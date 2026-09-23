Reggio Calabria FilmFest, premiati Di Leva e Manfrida

Premi, grandi ospiti e nuovi attori: il Reggio Calabria FilmFest entra nel vivo con una giornata ricca di appuntamenti

Entra nel vivo la XX edizione del Reggio Calabria FilmFest – Festival dello Stretto. La seconda giornata della kermesse, svoltasi il 22 settembre, ha celebrato il grande cinema italiano e la formazione dei giovani talenti, con la consegna del “Bergamotto d’Argento”, opera dell’orafo Michele Affidato, all’attore Francesco Di Leva e all’attrice Adalgisa Manfrida.

Il Bergamotto d’Argento a Francesco Di Leva e Adalgisa Manfrida

Nel corso della serata sul palco dell’Arena di Piazza De Nava, Di Leva ha sottolineato il valore del riconoscimento e del rapporto con la platea:

«Ricevere il Bergamotto d’Argento in una terra così ricca di cultura come la Calabria è un vero onore. Il cinema è soprattutto condivisione e incontri come questo ricordano l’essenza autentica del nostro mestiere».

Insieme a Di Leva, il premio è stato consegnato anche ad Adalgisa Manfrida, protagonista della proiezione speciale di “Ultimo schiaffo” nella sezione Schermo d’Autore, a margine della quale l’attrice ha incontrato il pubblico del festival.

Reggio Calabria FilmFest, spazio ai giovani talenti con Next Actor Calabria

La giornata del 22 settembre ha dato inoltre il via alla prima sessione di “Next Actor Calabria”, il talent search dedicato ai giovani aspiranti attori della regione.

Ospitata nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti, la presentazione del progetto formativo sul contest, che prenderà il via Giovedì 24, ha visto i saluti istituzionali del presidente del Festival Michele Geria, del Vicepresidente della Consiglio Comunale Luisa Curatola, il Presidente dell’Accademia Giuseppe Scurazza ed i coach Marcello Foti, Mary Calvi ed Antonio Lange, a cui si uniranno la Madrina Ludovica Nasti e l’attore pluripremiato Nicola Nocella.

Proiezioni, workshop e incontri fino al 26 settembre

La programmazione ha compreso anche la proiezione di quattro opere in gara per il concorso “Millennial Movie” e un momento di valorizzazione delle eccellenze locali con il gemellaggio tra lo Scirubetta Festival e la Crema Reggina.

Il festival proseguirà fino al 26 settembre con proiezioni, workshop e incontri con i protagonisti del grande schermo.