Calciomercato: a pochi giorni dal big match con la Reggina, la Nuova Igea annuncia un nuovo arrivo

Reggina prima in classifica a punteggio pieno, Nuova Igea Virtus che insegue insieme al Sambiase solo due punti dietro. La compagine giallorossa sarà prossima avversaria degli amaranto al Granillo e nel frattempo irrobustisce il comparto Under con un nuovo arrivo.

Il comunicato

“La Nuova Igea Virtus comunica di aver raggiunto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Ciaramella, difensore classe 2007 chiamato a rinforzare il reparto arretrato a disposizione dello staff tecnico giallorosso.

Nato a Latina, Ciaramella è un esterno difensivo in grado di garantire duttilità tattica grazie alle sue caratteristiche di terzino ambidestro, abile nella corsa, con una buona progressione e una tecnica individuale già consolidata. Il nuovo acquisto della formazione siciliana ha costruito il proprio percorso nei settori giovanili di alcune realtà importanti del calcio laziale. Dopo le prime esperienze con la Polisportiva Carso, ha vestito le maglie della Vigor Perconti e dell’Accademia Calcio Roma, tappe fondamentali nella sua crescita.

Successivamente è approdato all’Atletico Lodigiani, club con cui ha disputato il campionato Primavera, mettendosi in evidenza per continuità di rendimento e affidabilità. Nella scorsa stagione il difensore ha compiuto il salto nel calcio dei grandi, confrontandosi con il campionato di Serie D con il Francavilla in Sinni. Con la formazione lucana ha raccolto oltre 20 presenze tra campionato e Coppa, maturando esperienza e minuti importanti in una categoria competitiva.

Prima dell’approdo alla Nuova Igea Virtus, Ciaramella ha iniziato l’attuale annata sportiva svolgendo la preparazione estiva con la Gelbison, prima del trasferimento definitivo a Barcellona Pozzo di Gotto. Un innesto giovane ma già abituato al confronto con categorie superiori, che va ad ampliare le soluzioni difensive a disposizione della squadra giallorossa”.