Serie D, alla fine è arrivato: ufficiale, il Trapani esonera Aronica. Chi sarà il successore?

“L’FC Trapani 1905 comunica di aver sollevato dall’incarico Mister Salvatore Aronica.

Il provvedimento si è reso necessario per cercare di dare una sterzata decisiva all’ambiente, alla luce dei risultati di questo inizio di campionato.

La Società desidera ringraziare Mister Aronica per l’impegno, la dedizione e la grande professionalità profusi sin dal primo giorno del suo operato. La Società ci tiene a precisare che, al di là delle dinamiche sportive e dei risultati sul campo, il rapporto umano e la profonda stima reciproca rimangono del tutto inalterati e sereni.

A Salvatore Aronica vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera calcistica e professionale.

Nelle prossime ore la società renderà nota la guida tecnica a cui verrà affidata la squadra”.