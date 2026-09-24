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Serie D, alla fine è arrivato: ufficiale, il Trapani esonera Aronica. Chi sarà il successore?

Meno cinque in classifica e quattro sconfitte nelle prime quattro giornate

24 Settembre 2026 - 11:48 | Redazione

Totò Aronica

L’FC Trapani 1905 comunica di aver sollevato dall’incarico Mister Salvatore Aronica.
Il provvedimento si è reso necessario per cercare di dare una sterzata decisiva all’ambiente, alla luce dei risultati di questo inizio di campionato.
La Società desidera ringraziare Mister Aronica per l’impegno, la dedizione e la grande professionalità profusi sin dal primo giorno del suo operato. La Società ci tiene a precisare che, al di là delle dinamiche sportive e dei risultati sul campo, il rapporto umano e la profonda stima reciproca rimangono del tutto inalterati e sereni.
A Salvatore Aronica vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera calcistica e professionale.
Nelle prossime ore la società renderà nota la guida tecnica a cui verrà affidata la squadra”.

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