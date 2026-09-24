Nuova Igea, Bonina: ‘Vi dò il titolo di lunedi prossimo su Gazzetta del Sud…’

In altra pagina del nostro giornale abbiamo riportato le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Nuova Igea Immacolato Bonina a “Casa Igea“. Di seguito il passaggio sulla sfida di domenica:

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“Partite come queste si preparano da sole, non devi dire niente. L’emozione che trasmette il Granillo con i suoi 10.000 spettatori per ogni calciatore è solo una motivazione in più. Forse addirittura in questi casi bisogna abbassarla la tensione, poi quando vado negli spogliatoi devo cercare di carpire gli animi, se sei sotto magari può servire una parola di incoraggiamento. Reggio Calabria è una piazza che ha fatto per dieci anni la serie A, la Reggina una squadra forte e lo ha dimostrato in queste partite dove ha fatto tantissimi gol ma soprattutto non ne ha subito neppure uno. Ma vi posso assicurare che quello zero domenica lo cancelleremo, sicuramente la Nuova Igea farà gol. Vi dò in anticipo il titolo di lunedi della Gazzetta del Sud: ‘La Nuova Igea sbanca il Granillo‘, mi sbilancio”.