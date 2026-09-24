Giornate Europee del Patrimonio, a Reggio e Palmi apertura dei siti archeologici e una conferenza sugli affreschi di San Fantino

Sabato 26 e domenica 27 settembre tornano in tutta Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata a livello nazionale dal Ministero della Cultura. Nelle due giornate sono previste in tutto il Paese visite guidate, aperture straordinarie e convegni nei luoghi della cultura pubblici e privati. Il tema dell’edizione 2026 è «Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare».

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia propone una serie di iniziative incentrate sul patrimonio archeologico reggino.

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Grazie a una fruttuosa collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, sabato mattina, dalle ore 9 alle ore 13, sarà possibile visitare i siti archeologici delle Terme Romane, delle Mura greche, dell’Odeion, dell’Ipogeo di Piazza Italia e l’area archeologica di Piazza Garibaldi, proseguendo il percorso di costruzione partecipata di conoscenza e identità avviato già da diversi anni con la cittadinanza attraverso le testimonianze del passato della città. L’orario di visita sarà esteso agli stessi siti, ad eccezione di Piazza Garibaldi, anche sabato pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 20, e domenica mattina, dalle ore 9 alle ore 13.

Domenica 27 settembre, a Palmi, presso il Parco archeologico dei Tauriani, alle ore 18, in collaborazione con il Comune di Palmi, il Movimento Culturale San Fantino e BRIA – Byzantine Route, si terrà la conferenza «Ridisegnare l’invisibile: proporzione, geometria e tecniche di trasposizione negli affreschi della cripta di San Fantino a Taureana di Palmi». In caso di condizioni meteo avverse, l’evento si svolgerà presso la chiesetta di San Fantino, a Taureana.

Per la partecipazione alle visite non è necessaria alcuna prenotazione; in caso di notevole afflusso di visitatori, il personale della Soprintendenza organizzerà più turni di visita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza.