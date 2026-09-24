Enzo Gullo: una storia di sport lunga oltre mezzo secolo e tantissimi riconoscimenti

Per oltre cinquant’anni ha rappresentato un punto di riferimento per lo sport reggino e calabrese, dedicando energie, passione e competenze alla crescita del movimento sportivo e alla formazione delle nuove generazioni. Un impegno riconosciuto anche dalle istituzioni con il conferimento di un Attestato di Merito, consegnato dal Comune di Reggio Calabria, per il contributo dato alla promozione dei valori educativi, sociali e aggregativi dello sport.

Dirigente, organizzatore e formatore, ha ricoperto ruoli di rilievo nel mondo sportivo regionale e nazionale, dal CSI alla FIGC, dalla FIPAV alla FIDET (tennis tavolo), promuovendo iniziative e manifestazioni dedicate soprattutto ai giovani. Un percorso contraddistinto da dedizione e spirito di servizio, che gli ha permesso di ottenere importanti riconoscimenti anche dal CONI e dalle federazioni sportive.

Oggi ripercorriamo con lui una storia lunga oltre mezzo secolo: dalle prime esperienze nel mondo dello sport fino alle sfide attuali, passando per i valori che hanno guidato il suo percorso e per il significato di un riconoscimento che celebra non solo i risultati ottenuti, ma soprattutto l’impegno umano lasciato alla comunità.

“Ho iniziato con la SS Fortitudo nel 1966, per poi passare alla Maestrelli, una parentesi al Centro Reggio Junior e di nuovo Maestrelli. Ho seguito tantissimi ragazzi dal punto di vista sportivo ed educativo, instaurando con tutti un rapporto bellissimo e che dura nel tempo. C’è stato sempre grande rispetto reciproco, a distanza di anni ci si incontra con enorme piacere.

Poi ho avuto incarichi anche a livello di FIGC, sono stato premiato per il fatto di essere stato dirigente accompagnatore, un percorso dirigenziale durato più di vent’anni. Nella FIPAV ho svolto il ruolo sia di direttore sportivo che nella commissione giudicante. Il CSI mi ha consegnato il discobolo d’oro mentre alla FIDET ho iniziato come atleta, poi dirigente e per otto anni sono stato al consiglio regionale e arbitro.

Con grande orgoglio e soddisfazione ho ricevuto l’Attestato al Merito consegnatomi dall’allora f.f. sindaco Mimmo Battaglia insieme al delegato allo sport Giovanni Latella. Ci sono anche Stelle al Merito di Argento e Bronzo ricevute dal Coni e mi sono proposto per la Stella al Merito d’oro, se ci saranno le condizioni”

Un passaggio sulla Reggina, visto che sei un grande appassionato di calcio

“Dopo tre anni di sofferenze c’è stata questa grande partenza, quattro partite, dodici punti, tredici gol realizzati, nessuno subito e la migliore difesa di tutti i campionati esistenti, professionistici e dilettantistici. Sembra la volta buona, Lotito ha le idee chiare e vuole portare la squadra nel professionismo. Mi rendo conto che quest’anno la squadra è abbastanza quadrata, abbiamo due giocatori per ogni ruolo. Ho notato che c’è un gruppo veramente affiatato, mi auguro sia davvero l’anno giusto per tornare in Serie C”.

Cosa fa oggi Enzo Gullo?

“Oggi sono dirigente accompagnatore dell’Accademy Pellaro Pietro Sofi, una nuova società a livello di settore giovanile”.