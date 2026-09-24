L’ex patron della Reggina Luca Gallo vuole rientrare nel calcio. Interesse per una società di C

In piena crisi di risultati la Sambenedettese si trova al penultimo posto della classifica nel campionato di serie C, girone B. Negli ultimi giorni è venuta fuori l’indiscrezione secondo la quale l’ex patron della Reggina Luca Gallo, sarebbe intenzionato a rilevare la società, così come riporta ilrestodelcarlino.it: “Con la Samb sempre più in evidente crisi tecnica e con la tifoseria in fibrillazione, non manca chi manifesta la volontà di partecipare o rilevare integralmente il club del Riviera delle Palme. Indiscrezioni molto attendibili e concrete, parlano di un interesse da parte dell’imprenditore romano Luca Gallo, ex patron della Reggina dal 2019 al 2022, portandola dalla C alla Serie B ed investendo fior di milioni per poi cedere il club calabrese. Nel 2022 ha avuto dei problemi giudiziari che ha risolto completamente, uscendo pulito, ed ora è pronto a rientrare nel mondo del calcio con la Samb in prima fila.

Anche perché Gallo, nell’autunno del 2018, aveva già trattato l’acquisto del club rossoblù con l’allora presidente Franco Fedeli che però, rispose negativamente alla sua offerta e continuò a gestirlo ancora per un anno e mezzo per poi cederlo a Domenico Serafino. Gallo, poi, rilevò la Reggina. Già quest’estate l’imprenditore romano aveva manifestato l’intenzione di entrare nel club rossoblù con una quota di minoranza e si era incontrato con il presidente Massi. Ricevuta risposta negativa, oggi torna di nuovo alla carica. Questa volta, Gallo vuole rilevare l’intero pacchetto azionario della Samb anche attraverso un fondo. Insomma il sodalizio del Riviera delle Palme, nonostante i risultati non certo positivi, continua ad avere un certo appeal. Di certo se Gallo vuole effettivamente rilevare la Samb deve fare la prima mossa e cioè contattare il legale milanese portando tutte le garanzie richieste dalla controparte. Non resta quindi che attendere e vedere se questa attendibile indiscrezione possa avere un’evoluzione positiva o negativa che sia”.