Volley: primi passi della Puliservice, in attesa della nuova stagione

Primi, primissimi passi verso la nuova stagione. Al Palacalafiore, con tanto di dirigenza al completo le ragazze amaranto si sono allenate con la New Fides Volley Campo Calabro, team allenato da un volto importante anche del mondo amaranto, coach Fabio Remo, un progetto giovanile che parteciperà nuovamente al campionato di Serie C Femminile.

Per le ragazze di mister Luciano Azzarà, questo è stato un primo passaggio primordiale verso il campionato.

Le pallavoliste della Puliservice esordiranno il 17 ottobre 2026 nella prima di campionato a Gioia Tauro, dunque, attraverso allenamenti congiunti e test match, lo staff tecnico proverà a rendere pronto il roster verso il competitivo campionato di B2.

Roster al completo al Palacalafiore, tra lavoro tattico con mister Luciano Azzarà in campo, Mirko Munafò alle prese con il lavoro tecnico individuale e Francesco Minniti, il preparatore del club, per potenziamento e preparazione riguardo tutte le atlete.

Foto finale e sorrisi all’interno di un bellissimo abbraccio pallavolistico.