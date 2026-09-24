Biodanza a Reggio, musica e movimento per riscoprire sé stessi. Al via il corso con prova gratuita

Un percorso dedicato al benessere della persona attraverso musica, movimento e vivencia. È questa la proposta del nuovo corso settimanale di Biodanza, in programma al Centro Culturale Helios di Reggio Calabria, in via Mercalli 63, verso lo stadio “Granillo”.

L’appuntamento di presentazione, con una prima prova gratuita, è fissato per giovedì 1° ottobre alle ore 20:00. La partecipazione è possibile esclusivamente su prenotazione al numero 347 7858105.

Il corso sarà curato da Cecilia Delfino, allieva tirocinante della Scuola Rolando Toro della Sicilia, e propone un’esperienza aperta a persone di ogni età, pensata per favorire uno sviluppo armonico attraverso il movimento e la relazione con gli altri.

Biodanza, un viaggio alla scoperta di sé attraverso il movimento

La Biodanza nasce come un “sistema di integrazione umana”, un percorso di crescita personale che, attraverso esercizi semplici individuali, a coppie e di gruppo, invita a riscoprire il significato del “danzare la vita”.

Le attività proposte non richiedono particolari abilità fisiche e sono pensate per accompagnare i partecipanti in un’esperienza basata su ascolto, espressione delle emozioni e connessione con il proprio corpo.

“Musica, movimento e vivencia” sono gli elementi centrali del metodo, che punta a stimolare vitalità, creatività e capacità relazionali attraverso un approccio progressivo e non giudicante.

Un’attività adatta a tutte le età

La Biodanza è indicata per chiunque voglia dedicare tempo al proprio benessere. Il percorso non è considerato stancante e non richiede preparazione atletica.

Per partecipare è consigliato un abbigliamento comodo. Gli esercizi si svolgono scalzi oppure con calzini antiscivolo.

La sala del Centro Culturale Helios permette inoltre di accogliere un numero elevato di partecipanti. Gli organizzatori invitano chi fosse interessato a condividere l’iniziativa e a contattare il numero indicato per prenotare la propria presenza.

Il metodo di Rolando Toro

La Biodanza è stata ideata da Rolando Toro Araneda, psicologo, antropologo, poeta e ricercatore cileno. Il suo lavoro ha portato alla nascita di un metodo che utilizza musica, movimento ed espressione corporea come strumenti per favorire una maggiore integrazione tra corpo, emozioni e relazioni.

Toro ha sviluppato il sistema a partire dagli anni Sessanta, inizialmente attraverso esperienze con pazienti psichiatrici, per poi estenderlo a percorsi rivolti a persone di ogni condizione.

L’obiettivo della Biodanza è accompagnare ogni partecipante verso una maggiore consapevolezza di sé e una riscoperta del piacere di vivere.

L’invito di Cecilia Delfino è rivolto a chi desidera sperimentare questo percorso: “Riscopri la gioia di vivere e alimenta il desiderio di rinnovamento”.

Presentazione e prova gratuita: giovedì 1° ottobre, ore 20:00

Sede: Centro Culturale Helios, via Mercalli 63 – Reggio Calabria

Prenotazioni: 347.7858105