Le Nazioni Unite scelgono Reggio, prima visita in Italia della Relatrice Speciale sui diritti delle persone con disabilità

Dal 24 al 27 settembre Reggio Calabria ospita Heba Hagrass, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite, massima autorità al mondo sui diritti delle persone con disabilità. È la prima volta che il mandato arriva in Italia ed è la prima volta in assoluto che si confronta con un territorio anziché con uno Stato.

L’invito è stato promosso dal Sindaco di Reggio Calabria, on. Francesco Cannizzaro, e dall’Europarlamentare calabrese on. Giusi Princi, componente dell’Intergruppo del Parlamento europeo sui diritti delle persone con disabilità.

In programma incontri con Comune, Città Metropolitana, Regione Calabria, mondo scolastico e universitario, associazioni e caregiver, e una visita al Museo Archeologico Nazionale dedicata all’accessibilità del patrimonio culturale.

“Il fatto che le Nazioni Unite abbiano scelto per la prima volta nella storia di confrontarsi con un territorio, e che quel territorio sia proprio Reggio Calabria, è una grande responsabilità”, affermano il Sindaco Francesco Cannizzaro e l’Europarlamentare Giusi Princi. “I diritti – continuano – si misurano nella capacità delle città e dei territori di farli valere: una scuola inclusiva, un pullman con pedana, uffici pubblici accessibili, servizi realmente fruibili da tutti. Sono queste le realtà concrete nelle quali un diritto diventa effettivo. Perché, se un diritto esiste sulla carta ma non trova piena applicazione nella vita quotidiana, rischia di rimanere soltanto un principio. Reggio Calabria diventa così il primo laboratorio al mondo di questo nuovo approccio – concludono -, portando all’attenzione delle Nazioni Unite un’esperienza del Sud Italia che funge da bussola e da metodo da osservare”.