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Domotek, trionfo da leggenda, Laganà: ‘Tre titoli su tre, orgoglio immenso. Ora il riposo, poi si riparte a luglio’

"Aver vinto tre titoli su tre disponibili è motivo di grande orgoglio per la città, per la regione, ma anche per le nostre carriere personali"

11 Giugno 2026 - 09:17 | Comunicato

Laganà Domotek

La Domotek Reggio Calabria continua a raccogliere i frutti di una stagione storica. Dopo il clamoroso tris di titoli (tre su tre disponibili), la squadra è stata ricevuta alla Cittadella della Regione Calabria a Germaneto dall’assessore Eulalia Micheli. Un momento istituzionale per celebrare un’annata che resterà negli annali del volley calabrese.

A rappresentare l’intero gruppo, il capitano Domenico Laganà, che ha raccolto l’omaggio della politica e restituito parole di grande orgoglio e consapevolezza.

Intanto è un onore essere ospiti qui, alla Cittadella. Per noi è stata una stagione impegnativa, intensa, ma sicuramente piena di soddisfazioni sportive. Aver vinto tre titoli su tre disponibili è motivo di grande orgoglio per la città, per la regione, ma anche per le nostre carriere personali e per i sacrifici che facciamo quotidianamente“.

Ora, come giusto che sia, arriva una pausa meritata. “Avremo un periodo di riposo e poi inizieremo la fase di preparazione, probabilmente nel mese di luglio, seguendo le direttive dei nostri preparatori“.

Ma cosa ha reso possibile un’impresa così eccezionale? Laganà non ha dubbi: “Sicuramente eravamo un gruppo forte, con individualità importanti. Ma quello che è emerso è stato il gruppo, la squadra. Eravamo un gruppo unito, che dentro e fuori dal campo stava insieme. Secondo me è una cosa importantissima. Io l’ho sempre detto, è quello che provo a fare tutti gli anni con i gruppi nuovi che mi si creano intorno. E finora è andata abbastanza bene“.

Un successo che sa di famiglia, di spogliatoio coeso, di sacrifici condivisi. E con la benedizione di un intero territorio.

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