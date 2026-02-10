Domotek ancora vincente, Polimeni elogia il gruppo: ‘Ragazzi eccezionali’

La capolista della Serie A3 Credem, la Domotek Volley, non conosce soste. Nell’anticipo pomeridiano di domenica, la squadra allenata da Antonio Polimeni ha superato con un netto 3-0 una formazione dei due ex, Stufano e Soncini, confermando andamento e voglia di vincere. Al termine della gara, il tecnico ha tracciato un bilancio più che positivo, sottolineando il valore di una vittoria che va ben oltre il risultato.

“È un 3-0 ancora una volta in riscatto, contro due ex che ci tenevo tantissimo a fare bene“, ha esordito Polimeni. “Sono uscite fuori tantissime qualità dei ragazzi. C’è Rigirozzo che continua a macinare gioco e punti – sono stati suoi i tre punti finali – ma è il gruppo che sta rispondendo ancor di più“.

Il mister ha poi voluto ribadire il merito straordinario della squadra, spesso dato per scontato dall’esterno. “I ragazzi meritano un elogio grandissimo. Solo loro sanno i sacrifici che fanno per poter arrivare ogni domenica a fare prestazioni del genere. Sembra facile da fuori vincere con questa facilità, ma la realtà è che questo è un campionato tostissimo. Stiamo facendo qualcosa di straordinario e i ragazzi sono incommensurabili da ogni punto di vista“.

Uno degli aspetti più lodati è stata la reazione nel set decisivo. “L’ultimo set? Qualsiasi altra squadra credo si sarebbe arresa, e noi abbiamo ulteriormente dimostrato che non molliamo mai. Abbiamo fatto una contesa nostra, lavorando di squadra e benissimo sui fondamentali: servizio, muro e difesa. La difesa è stata eccezionale, con interventi importantissimi di Saitta, De Santis, Lazzaretto e Laganà. È uno dei termometri della squadra, ci indica presenza, voglia di vincere e aggressività“.

Polimeni non ha dimenticato di ringraziare il calore del pubblico, presente in massa nonostante l’orario insolito. “Non mi aspettavo così tanto pubblico a quest’ora, sono felice. Ormai dobbiamo abituarci a questa affluenza: abbiamo costruito un’entità importante per la comunità e dobbiamo portarla più in alto possibile“.

Infine, il tecnico ha elogiato la crescita esponenziale di alcuni giovani e la profondità del roster. “Il bello di questo gruppo è che dalla panchina entra sempre chi magari è insospettabile e rende subito grande. Stiamo vivendo la crescita di ragazzi giovani, come uno classe 2006, come Rigirozzo che ha chiuso la partita. Questa squadra ha acquisito tantissimi titolari che da un momento all’altro possono entrare e rendere il contributo che merita la squadra, da Innocenzi e Rigirozzo,Mancinelli a Lopetrone, da Parrini a Ciaramita a Spinello e Motta che verranno. Ognuno, quando chiamato in causa, ha dato una risposta alla grande“.

Con questo spirito e questa profondità, la Domotek Volley guarda al futuro con la certezza di poter affrontare ogni sfida, confermandosi come la squadra da battere in questo campionato.