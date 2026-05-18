Promozione Domotek, Cannizzaro: ‘Reggio vola sempre più alto’

“Con una prestazione di immenso cuore e grinta, sprigionando il massimo del carattere e del talento, la Domotek Volley ha conquistato una storica promozione in Serie A2 che, di fatto, è una promozione per tutta la Città, che dà lustro all’intero movimento sportivo reggino.

Una vittoria straordinaria, arrivata in un PalaCalafiore straripante d’entusiasmo, come non si vedeva da tempo, che premia il lavoro eccezionale di una squadra, di uno staff tecnico e di una società esemplari. Complimenti alla dirigenza, che in questi anni ha saputo costruire una realtà solida, affidabile, identitaria.

Reggio Calabria vola sempre più in alto e dimostra, ancora una volta, di meritare i palcoscenici nazionali più prestigiosi, trainata dall’orgoglio e dall’eccellenza delle sue risorse.

Questa impresa non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova straordinaria sfida. Perché quando Reggio Calabria crede nelle proprie capacità, sa trasformare i sogni in realtà e scrivere pagine di storia destinate a restare nel tempo”.