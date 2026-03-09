Domotek conquista la Coppa Italia A3, Milia: ‘Orgoglio per Reggio. Sport motore della città’

Il Consigliere comunale e Capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia, esprime il proprio plauso alla Domotek Reggio Calabria per la straordinaria conquista della Coppa Italia di Serie A3, un risultato di grande prestigio che porta lustro alla città e all’intero territorio metropolitano.

“Si tratta di un traguardo di assoluto rilievo per lo sport reggino, che premia il lavoro serio e costante svolto dalla società, dallo staff tecnico e dagli atleti. Dietro questa vittoria vi sono programmazione, sacrificio, capacità organizzativa e un forte spirito di squadra: elementi che dimostrano come anche realtà del nostro territorio, quando supportate da competenza e passione, possano raggiungere risultati di livello nazionale.

Il successo della Domotek -afferma Milia- rappresenta anche un segnale importante per la città di Reggio Calabria. In una fase in cui il sistema sportivo locale vive ancora difficoltà legate alla carenza di strutture adeguate, alla necessità di investimenti negli impianti e alla mancanza di spazi pubblici destinati alla pratica sportiva, risultati come questo dimostrano quanto lo sport continui ad essere uno dei principali motori di aggregazione sociale, crescita culturale e promozione positiva del territorio.

Lo sport, infatti, non è soltanto competizione agonistica: è educazione, inclusione, formazione dei giovani e costruzione di una comunità più coesa. Esperienze come quella della Domotek dimostrano quanto le società sportive possano diventare veri e propri presìdi sociali, capaci di offrire opportunità ai ragazzi, trasmettere valori fondamentali come il rispetto delle regole, il lavoro di squadra e il senso di appartenenza alla propria città.

Da tifoso e da cittadino reggino -evidenzia il capogruppo di Forza Italia- questo risultato assume un significato ancora più forte: vedere una squadra della nostra città conquistare un trofeo nazionale rappresenta un momento di grande orgoglio collettivo. È una vittoria che appartiene non solo alla società e agli atleti, ma a tutta la comunità che si riconosce nei colori e nei successi delle proprie squadre.

L’auspicio è che questa straordinaria conquista possa essere anche uno slancio per il prosieguo del campionato, affinché la Domotek possa continuare il proprio percorso con la stessa determinazione e con lo stesso entusiasmo mostrati finora, puntando a nuovi e importanti traguardi sportivi.

Alla società Domotek Reggio Calabria, agli atleti, ai dirigenti e a tutto lo staff giungano dunque le più sincere congratulazioni per questo importante traguardo, con l’augurio di proseguire su questo percorso ricco di soddisfazioni, continuando a rappresentare con orgoglio la città di Reggio Calabria sui palcoscenici sportivi nazionali”, conclude Milia.