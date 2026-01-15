Domotek: il TM Crucitti racconta l’impresa e sfoggia sogni ambiziosi

La Calabria scrive ancora una pagina di storia sportiva. La Domotek Volley Reggio Calabria ha conquistato la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia “Del Monte” di Serie A3, un traguardo storico per il club. Un obiettivo raggiunto “con il sudore e il lavoro quotidiano”, come sottolinea subito il team manager Mirko Crucitti, che dalla panchina “soffre da morire”, ma che ora può gioire pienamente.

“Le sofferenze spesso portano a gioire alla fine, e questo è molto bello – esordisce Crucitti –. Abbiamo raggiunto un bel traguardo, che era uno dei nostri obiettivi a inizio stagione. Abbiamo lottato contro una Spike Campobasso che non ha mai mollato, e siamo venuti fuori anche grazie al contributo di una panchina di livello assoluto. Sono contento non solo per il risultato, ma per la prestazione e per ciò che i ragazzi hanno espresso, in campo e fuori: vedere il pubblico festante a fine partita, tra autografi e foto, è una soddisfazione dirigenziale importantissima”.

Un risultato che non è un punto d’arrivo, ma un trampolino per sognare in grande. E i sogni della Domotek hanno un indirizzo preciso: il Palacalafiore.

“Ha ragione il direttore Marco Martino: strada facendo dobbiamo riempire questo palazzetto. Senza mettere le mani avanti, speriamo che Reggio Calabria possa vivere accanto all’Italia nel mese di agosto” – riferimento al quadrangolare della nazionale campionessa del Mondo già annunciato – “e non vediamo l’ora. Vogliamo riempire questo impianto prima con i nostri eventi. Per questo… lo diciamo a voce bassa, ma abbiamo richiesto l’organizzazione delle Final Four di Coppa Italia proprio qui a Reggio. Il palazzetto merita: è stato fatto un grande lavoro di rinnovo e una struttura del genere in A3 non ce l’ha nessuno. Puntiamo sulla qualità dell’impianto e sulla nostra organizzazione, che la Lega Volley ha già riconosciuto. L’obiettivo è riempire i posti del Palacalafiore”.

Una visione ambiziosa, sostenuta da un gruppo dirigenziale in costante crescita. “C’è uno staff veramente imponente, che sta facendo un lavoro fantastico. Siamo un gruppo affiatato e quest’anno si sono aggiunte tante nuove persone di grande spessore, come il direttore tecnico Billy Gurnari, e altri dirigenti per la Serie C e il settore giovanile. Ieri abbiamo tesserato altri due dirigenti. La nostra famiglia sta crescendo, con l’unico intento di far crescere la pallavolo a Reggio Calabria”.

La soddisfazione per il traguardo non spegne la concentrazione. “Per adesso va bene, ma non ci culliamo. Sappiamo che sia il campionato che la coppa sono traguardi difficili. Altre squadre ce lo insegnano. Noi abbiamo fatto un girone d’andata in cui non siamo mai usciti dal campo a zero punti: è il segno che siamo una grande squadra”.

Infine, un’analisi sulla sorpresa del turno, la vittoria di Sabaudia su Castellana in Coppa. “Sabaudia ci ha un po’ sorpresi col 3-0. Sapevamo che non sarebbe stato facile per Castellana, è una squadra rognosa: noi stessi abbiamo perso 3-2 lì in campionato. Complimenti a loro, non sono assolutamente da sottovalutare”.