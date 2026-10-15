Domotek Volley, presentazione al Cilea: Il Dg Martino: ‘Vogliamo continuare a sognare e far sognare Reggio’

Sul prestigioso palco del Teatro Cilea, la presentazione ufficiale della Domotek Volley è stata uno spot bellissimo per Reggio, il volley e lo sport amaranto. Un evento carico di emozione e aspettative, che ha finalmente permesso alla squadra di mostrarsi alla città e ai suoi tifosi, in vista dell’imminente inizio del campionato di Serie A2 Credem.

Ad aprire le danze, sul palco, è stato il Direttore Generale, l’avvocato Marco Tullio Martino, che ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per il percorso intrapreso e le ambizioni future del club.

L’emozione del Direttore Generale

«Siamo emozionatissimi come poche altre volte mi è capitato di essere. Essere arrivati qui non ci accontenta, non ci lascia sereni per quelle che sono le nostre ambizioni e i nostri progetti, per quello che vogliamo regalare alla città. Noi vogliamo partire da qui, continuare su questa strada, sperando che si possa andare ancora più avanti e più in alto, l’ambizione non manca. Con dei tifosi così calorosi e presenti, noi abbiamo il dovere di continuare a divertirci e far divertire questa meravigliosa città».

Gli obiettivi sportivi della stagione

Nel corso dell’incontro, sono stati delineati anche gli obiettivi sportivi per la stagione che sta per iniziare. La parola d’ordine è salvezza, ma con la consapevolezza di dover competere in un torneo di altissimo livello.

«Gli obiettivi sono quelli che abbiamo già manifestato all’inizio di questo percorso stagionale, quelli ovviamente di conquistare una salvezza che ci consenta di affermarci e consolidarci in questa categoria che riteniamo di altissimo livello e molto impegnativa. Il campionato di A2, abbiamo visto già un assaggio con la finale di Supercoppa tra Brescia e Pineto, nostra prossima avversaria, è veramente competitivo. C’è un livello qualitativo molto alto, per cui confermare la categoria è senz’altro il nostro obiettivo».

Con questo spirito, tra ambizione, e tanto entusiasmo, la Domotek Volley è pronta a scendere in campo per difendere i colori della città.