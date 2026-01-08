Domotek Volley: si scaldano i motori per il match di Coppa Italia. Parla Lopetrone

Un incrocio carico di storia e significati per la squadra reggina.

In attesa del big match, abbiamo raccolto le parole di uno dei simboli di questo ciclo, il libero Massimiliano Lopetrone, sin dalla fondazione a servizio dei colori del Mister Polimeni.

“Sta andando penso benissimo. Siamo secondi in classifica con merito e speriamo di continuare così“, esordisce Lopetrone. Il volley reggino si prepara a rivivere un duello che ha un sapore particolare. “Sì, diciamo che tre anni fa, nella finalissima di Coppa Italia di B, è rimasto un po’ l’amaro in bocca per com’è andata. Però, tutto sommato, quell’anno fu anche un anno pieno di soddisfazioni. Speriamo di poter redimerci e provare a portare a casa il risultato sabato”.

Sulla squadra molisana, il libero non ha dubbi: “Sono sicuramente un avversario molto forte, con delle individualità fisiche importanti. La loro forza sono il muro e la battuta. Però noi sappiamo anche che, facendo il nostro gioco e facendolo bene, possiamo vincere contro qualsiasi avversario“.

Il punto di forza, come più volte sottolineato in casa Domotek, è il gruppo. “Credo che sia una prerogativa di questa squadra“, conferma Lopetrone. “Ci sono i sei in campo, ma abbiamo la fortuna di avere in panchina persone pronte e capaci di poter subentrare e fare bene. Penso che sia anche questa la nostra forza: il fatto che ogni settimana ci alleniamo ad alti livelli l’uno contro l’altro, e questo ci rende poi prestanti la domenica in partita“.

Infine, l’appello ai tifosi: “Invitiamo tutti sabato a vedere questa partita. È una partita importantissima, in cui ci serve tutto il supporto del Palacalafiore“.

Appuntamento a sabato sera, dunque, per un’emozione pura di volley. La Domotek cerca il colpo, sostenuta dal calore di casa, in una serata di Coppa Italia che promette fuochi d’artificio.