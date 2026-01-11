Domotek Volley scrive la storia, conquistate le Finals di Coppa Italia

La Domotek Volley Reggio Calabria scrive la storia. Il quarto di finale della Coppa Italia “Dal Monte”, sorride ai reggini che migliorano il piazzamento in Coppa della passata stagione(sconfitta ai quarti contro Ortona) e ottengono la qualificazione alle Finals di Coppa Italia.

La società ha dichiarato d aver fatto richiesta per l’organizzazione di questo grande evento che si giocherà l’otto ed il nove marzo 2026, con la palla che passerà alla Lega Volley per la decisione.

Soddisfazione enorme per tutto il mondo amaranto e per un team, quello di Mister Antonio Polimeni che continua a vincere con concretezza e determinazione.

Il tabellino

Domotek Volley Reggio Calabria-Energy Time Spike Campobasso 3-1

(21-25, 25-21, 25-20, 25-18)

Domotek: De Santis, Mancinelli 10, Spinello, Zappoli, Presta 8, Motta 3, Saitta, Lopetrone, Innocenzi 1, Ciaramita 2, Laganà 15, Lazzaretto 18, Rigirozzo 8, Parrini 1. All Polimeni Ass Dal Pozzo.

Campobasso: Valkinov 10, Consonni, Sallvatore, Del Fra, Ciampa 17, Zanni, Salvador, Graziani 15, Rescignano, Arienti, Bartolini 11, Aretz, De Nigris, Cometti. All Bua Ass Scurani

Arbitri Luca Pescatore e Fabio Pasquali.

La cronaca

Il primo punto è di Matteo Mancinelli. Valchinov in riscossa 2-3. Ace di Ciampa per il 2-4 ed ancora lui per il 2-5. Innocenzi risponde con un ace: è 6-6 Molto bene Luca Presta in avvicinamento 8-9 Equilibratissimo e bellissimo il primo set.(12-12). Lazzaretto firma il pari a muro(15-15).

Il più tre, arriva per la Spike: 2 videocheck richiesti e sovvertiti, due belle schiacciate prima di Graziani e poi di Valchinov e si arriva sul 15 a 18. Bartolini firma l’ace del più 5.(16-21). Mister Polimeni dei gioca le carte Rigirozzo e Motta. La palla set è tutta per la Spike. 21-25 a favore della Spike che chude ill set con un muro di Bartolini

Ace per Laganà ad inizio secondo set. 5-2 concreto per Reggio. Rigirozzo allontana la Spike( 7-5). 9-5. 12 a 7 con due belle giocate di Presta. 13.a 7 con un bel punto di Lazzaretto dopo uno scambio infinito.

Riscossa Bartolini da posizione centrale. Mancinelli per il 16 a 12. Nuovo maxi parziale Spike che riapre il match 17-16 con Bartolini in evidenza. Il time out di Mister Polimeni è efficace:Lazzaretto sigla il nuovo più due. (uomo anche del 19-16) Graziani firma l’ace del 19-18. Lazzaretto, uno del set firma il 20-18. Muro basilare per Presta 23-19. Laganà sigla il set point con una grande alzata di Saitta.(24-20).

3-3 nell’inizio del terzo set. Si procede con il 6 pari successivo. Simone Rigirozzo segna il nuovo vantaggio 7-6. 11-10 con una bella giocata dio Ciampa. 13-11 con Rigirozzo importante. Ancora pari con Ciampa sugli scudi. Primo vantaggio Spike con Graziani. Pari di Rigirozzo.

Un doppio Mancinelli scrive pari e nuovo vantaggio (18-17). 20-17 con la splendida alzata in bagher di Saitta per Laganà. Imponente il punto di Rigirozzo per il 22-18. Laganà firma il set point così come accaduto nel secondo set. L’errore Spike scrive il 25 a 20 finale.

3-1 con l’ace di Lazzaretto ad inizio quarto set. Avvio dominante per gli amaranto (5-2). Bene Rigirozzo.

7-3 con la pipe di Lazzaretto 10-4 sull’asse Saetta-Laganà. Rigirozzo sigla il punto dell’undici a 4. Dominio totale amaranto (14-5). Ciaramita sigla il 18 a 7. Sontuosa schiacciata di Giulio Parrini per il 10 a 9. Tommaso Motta scrive il 21 a 12 ed il 23 a 15.. Lazzaretto firma il 24 a 18 che vale il matchpoint.

Motta scrive la storia:suo il punto del 25 a 19 che regala, per la prima volta nella storia, la qualificazione alle Finals di Coppa Italia di A3 alla Domotek Volley Reggio Calabria.

Un sabato sera indimenticabile per tutta la piazza reggina che continua a sognare.