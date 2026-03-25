Domotek Volley, Vandir Dal Pozzo carica l’ambiente: ‘Palazzetto pieno sarà l’arma in più’

Si fa intensa la settimana di vigilia in casa Domotek Volley. Dopo la gara d’esordio della finale per la A2 persa contro Reggio Emilia, la squadra si prepara a scendere in campo per gara 2, domenica alle ore 18 al Palacalafiore con la consapevolezza di voler ribaltare il risultato e pareggiare i conti nella serie. A parlare, a pochi giorni dal nuovo capitolo di questa serie al meglio delle tre vittorie su cinque gare, è il vice allenatore Sergio Vandir Dal Pozzo.

“Ci ritroviamo in un periodo super intenso di sfide – ha esordito Dal Pozzo – e saranno tutte contro Reggio Emilia. Mi aspetto prima di tutto un palazzetto pieno, strapieno – ha sottolineato – perché ce n’è bisogno. Come abbiamo visto nell’ultima gara di regular season, e soprattutto ora che è la finale più bella. Sono tre su cinque, abbiamo perso la prima, ma ci aspetta un pubblico grandissimo per una bellissima gara contro Reggio Emilia”.

L’analisi di gara1 non nasconde le difficoltà incontrate, ma lascia aperta la porta alla speranza. “Quando facciamo un resoconto della prima gara – ha spiegato il vice allenatore – abbiamo giocato alla grande il primo set, abbiamo tenuto bene l’avversario e il nostro cambio palla. Loro, dopo il secondo set, sono riusciti a battere molto meglio, con una sequenza di ace e anche di palle negative che abbiamo sofferto partendo sempre dal servizio. Però ce la possiamo fare ancora. È la prima gara, ora abbiamo questa seconda e dobbiamo giocarci tutto”.

Il segreto per battere nuovamente Reggio Emilia, così come accaduto in Coppa? Dal Pozzo punta dritto sulla preparazione e sulla mentalità, forte anche dei successi recenti della squadra. “Prima di tutto dobbiamo allenarci bene. Dobbiamo cercare di lavorare su quelle cose negative che abbiamo avuto, ma anche su quelle positive. Dobbiamo ragionare mentalmente e come squadra, per arrivare a un’intesa che faccia crescere tutti insieme per vincere”.

L’intervista si è poi trasformata in un momento di riflessione sulla straordinaria stagione della Domotek, impreziosita dalla conquista della Coppa Italia Del Monte dopo il primo posto in regular season. “È una grande soddisfazione per tutti, per me stesso come professionista – ha ammesso Vandir Dal Pozzo con orgoglio. – È una bellezza arrivare primi in classifica nel girone di regular season. È uno spettacolo aver vinto la Coppa Italia, la mia seconda Coppa Italia. A Reggio Calabria, poi… io ormai sono tanti anni che sono in Italia, sono venuto a Reggio la prima volta e ho giocato qua. Sono reggino”.

Un’affermazione che ha strappato un sorriso, prima del messaggio finale rivolto a tutta la città.

“Faccio un piccolo appello a tutti i miei concittadini acquisiti: aspettiamo tutti per riempire il nostro palazzetto. Non solo: dobbiamo essere il nostro giocatore in più, quello che dà la carica a tutti i nostri ragazzi. Loro ci credono, e noi dobbiamo credere fino alla fine”.

L’appuntamento è per gara 2, quando la Domotek proverà a pareggiare i conti in una finale che promette spettacolo. Con il pubblico chiamato a fare la differenza.