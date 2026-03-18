La Domotek Volley sogna in grande: De Santis: ‘Prima coppa a Reggio, ora vogliamo l’A2’

Una domenica da incorniciare, una coppa alzata al cielo e un’intera città che sogna con numeri da urlo. La Domotek Volley Reggio Calabria ha fatto la storia conquistando la Del Monte Coppa Italia di Serie A3, e tra i protagonisti assoluti di questo trionfo c’è Saverio De Santis, libero nativo di Palmi. Nell’ultima giornata, invece, il libero si è superato ancora conquistando la palma di Mvp nella difficile sfida contro Lecce che ha suggellato il primo posto in classifica per gli amaranto.

Nel dopo partita, le sue parole trasmettono tutto l’orgoglio di chi ha appena realizzato un sogno.

Esordisce così De Santis, con la coppa tra le mani e la voce carica di emozione: “Questa è frutto del nostro lavoro, possiamo dire. Siamo orgogliosi di aver portato la prima coppa a Reggio, soprattutto da parte di una squadra di pallavolo maschile. È un orgoglio, soprattutto per me, che sono reggino“.

L’ultima di campionato contro Lecce è stata tutt’altro che scontata, con un occhio sempre puntato all’altro campo: “È stata una giornata piena di emozioni perché naturalmente noi oggi volevamo fare il risultato e poi un pensiero era sempre all’altra partita. Lecce comunque una bellissima squadra, sono venuti qua, hanno fatto la loro partita e si è visto nel primo set, ma noi poi abbiamo reagito benissimo e abbiamo portato a casa il risultato“.

Il PalaCalafiore si è trasformato in un autentico catino bollente, con tantissime persone a sostenere la squadra nei momenti complicati. De Santis non dimentica chi ha spinto la Domotek verso l’impresa: “Quando c’è stato il boato nel pubblico, perché oggi possiamo dire che c’erano tantissime persone che ci hanno aiutato in un set complicato dove poi siamo riemersi successivamente. Quindi un grazie a tutte le persone che sono venute, hanno voluto festeggiare con noi e questa coppa la possiamo dedicare a loro, a tutto il territorio reggino“.

Paragoni con le atmosfere della Superlega? Il libero amaranto non ha dubbi: “Poche squadre in Superlega si possono permettere questo pubblico, questo calore e soprattutto questo bellissimo palazzetto di cui possiamo usufruire tutti“.

Ma il tempo per festeggiare è già scaduto. La Domotek, realtà giovane con appena due anni e mezzo di vita, è proiettata verso la sfida delle sfide: lo spareggio promozione per la Serie A2. Avversaria, la Conad Reggio Emilia, la stessa battuta e superata in finale di Coppa Italia. Una serie al meglio delle cinque gare che partirà in casa degli emiliani.

Si comincia sabato 21 marzo alle ore 20.30 con gara 1 in trasferta a Reggio Emilia. Si prosegue domenica 29 marzo alle ore 18.00 con gara 2 al PalaCalafiore, dove si preannuncia un’altra bolgia come accaduto nell’ultima e decisiva partita contro Lecce. La serie proseguirà fino a quando una delle due squadre non avrà conquistato tre vittorie, con eventuali gara 4 e gara 5.

Ma non è finita. Il 19 aprile, sempre in casa di Reggio Emilia, è in programma la Supercoppa Italiana di A3, un’altra occasione per scrivere la storia. E per chi dovesse perdere lo spareggio promozione, ci sarà una seconda chance ripartendo dalle semifinali playoff. La strada è tracciata, l’obiettivo è chiaro: riportare Reggio Calabria nei professionisti della pallavolo che conta.