La Domotek Volley non sbaglia un colpo. Arriva l’ottava sinfonia

Match dalle mille emozioni quello andato in scena in terra molisana. I primi due set controllati senza problemi dalla Domotek Reggio Calabria capolista, il terzo sembrava andare nella stessa direzione ma una reazione incredibile sul finale di set del Campobasso ha allungato l’incontro. Il quarto ed ultimo set è stato un monologo reggino con un tentativo di reazione del Campobasso frenato dalle schiacciate di Capitan Laganà.

La cronaca

Primo punto del match di Laganà, mani fuori dei padroni di casa, 0-1

Bel lob del Campobasso 2-2

Probabilmente il punto dell’incontro, dopo 3 attacchi bloccati di Reggio, altri due di Campobasso, Lazzaretto, con mani fuori, porta il punto a casa, 4-6. Due errori della Domotek, al servizio e in attacco, 6-6. Il doppio muro, Laganà prima e Lazzaretto poi, permette a Reggio di fare un importante break, 9-12.

Super schiacciata di Laganà, 14-17. Ottimo salvataggio del Campobasso, break con la schiacciata di 2, 18-19. Ace di Graziani, 19-19. Break per Reggio e controbreak, 22-22.

Difende bene Reggio, Laganà non perdona, 22-23 e time out Campobasso.

Il servizio out del Campobasso permette alla Domotek di vincere il primo set 23-25

Bella schiacciata in apertura secondo set di Zappoli, 2-2 Ottima difesa di De Santis, chiude il punto sempre Zappoli. Bel muro targato Domotek, 3-5. Bella pipe di Lazzaretto, 4-6. Ottima difesa di Laganà, doppio muro per lui, allungo Domotek, 5-8. Controbreak Campobasso con Graziani, 8-9

Domotek tiene in difesa, Presta la schiaccia, 8-11

Mini allungo Reggio Calabria, la schiacciata di Laganà vale il 9-13, timeout dei padroni di casa.

Lazzaretto dalla seconda linea prima, due errori di Campobasso poi, 10-16.

De Santis è ovunque, Zappoli porta i suoi sul +7, nuovo timeout del Campobasso. A Rigirozzo risponde Arienti, 12-19. Dopo 3 punti di fila Domotek con Laganà, Lazzaretto e Presta, ne seguono due del Campobasso con Graziani ed Arienti, 17-22. Sempre Laganà, set point Domotek, 19-24.

Graziani salva il primo ma l’errore in battuta dello stesso Graziani permette alla Domotek di portare a casa anche il secondo set, 20-25.

Il terzo set si apre con Campobasso con voglia di riscatto, Salvador il più pericoloso, subito break, 4-1.

Si rifà sotto Reggio, 5-4. Bel primo tempo di Presta, un errore in attacco di Campobasso, Laganà non perdona, tre punti di fila per Reggio 7-8. A Presta risponde Graziani con un ace, 10-9.

Sale in cattedra Reggio, il nastro aiuta al servizio, 11-13 e timeout per Campobasso. Bel passante di Laganà, 13-15. Presta il più concreto dei suoi in questa fase, 16-19.

Ottimo muro di Innocenzi, 16-20 e nuovo timeout per i locali.

Si rifà sotto Campobasso, non mollano, 21-23 ed è obbligatorio il timeout per mister Polimeni.

L’inerzia del match sembra cambiata, altri due punti per Campobasso che le prende tutte, 23-23 e secondo timeout per Reggio. Altro punto combattutissimo vinto da Campobasso, set point 23-24.

Laganà non ci sta, la schiaccia, 24-24. Errore alla battuta per Reggio ma ennesimo set point salvato, 25-25.

Bellissimo lob di Graziani, 26-25 Ottima risposta di Reggio, 26-26

La ricezione di De Santis tocca il soffitto, Campobasso vince il terzo set, 28-26.

Il quarto set si apre con la schiaccia di Laganà, muro e altro punto per i reggini, 0-3 e timeout.

Due punti di fila di Campobasso, controbreak, 2-3. De Santis è ovunque, Laganà concretizza, 2-5.

Sempre il capitano Domotek, 4-8. Salvataggi clamorosi di De Santis, Zappoli chiude un punto durissimo, 7-9. Laganà prima e Zappoli poi, prova ad allungare Reggio, 10-13

Ancora Laganà, super schiacciata che travolge gli avversari, 11-14.

Grande muro di Saitta e nuovo punto Domotek, 11-16 e timeout Campobasso.

Salvador tenta la reazione ma Lazzaretto risponde subito e Presta allunga ancora, 12-19.

A Salvador risponde Laganà con tre super schiacciate, 17-23.

Dopo due punti di Campobasso, un mani fuori permette a Reggio di avere il primo match point.

Laganà con un ace in battuta concretizza, 19-25.

Vince la Domotek set e incontro.

Il tabellino

Energy TimeSpike Campobasso – Domotek Volley Reggio Calabria 1 – 3

(23-25, 20-25, 28-26, 19-25)

Energy TimeSpike Campobasso: Valchinov 2, Consonni, Ciampa 14, Del Fra 3, Morelli, Zanni 1, Salvador 12, Graziani 18, Rescignano, Arienti 9, Bartolini 2, Aretz 5, De Nigris, Cometti.

Domotek Volley Reggio Calabria: De Santis, Mancinelli 2, Spinello, Zappoli 9, Presta 13, Lopetrone, Saitta 3, Motta, Innocenzi 1, Ciaramita, Laganà 26, Lazzaretto 19, Rigirozzo 4, Parrini.

Arbitri Giuseppe Resta e Luigi Pasciari.