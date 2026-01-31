Domotek Volley: un successo tangibile. Sotto, sopra e sulla rete…

Non è solo un sogno, ma una realtà misurabile, tangibile, fatta di numeri e risultati che stanno ridisegnando la storia della pallavolo reggina e calabrese.

La Domotek Volley Reggio Calabria, non ha solo costruito un’identità sul campo, un trionfo su più fronti che unisce le imprese in campo a una comunicazione innovativa e vincente.

Sul parquet, i numeri parlano chiaro: la squadra del Presidente Polimeni vive anche al secondo anno del campionato di Serie A3 Credem, un campionato da protagonista, volando verso ambizioni sempre crescenti, con l’autorità di chi ha trovato una miscela perfetta di talento, gioventù organizzazione e grinta. Ma c’è di più. La qualificazione alle Finali di Coppa Italia “Del Monte” rappresenta un traguardo storico, raggiunto già al secondo anno di serie A. Le telecronache di Giovanni Mafrici su LegaVolley(e trasmesse sulla tv ufficiale del club, Reggotv) sono diventate un must per chi non può seguire la squadra domenicalmente al PalaCalafiore ma non è tutto.

Il calore della città è palpabile. Al Palazzetto, la Domotek sogna di superare il record di affluenza della scorsa stagione, quando i playoff portarono quasi cinquemila spettatori a tifare in un’atmosfera elettrica. Un obiettivo ambizioso, ma alla portata di una squadra che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi, una città intera.

E il successo non si ferma agli spalti. È virale, esplode nella rete, sul web, sui social. La Domotek sta scrivendo un manuale di comunicazione sportiva all’avanguardia, con un’attenzione meticolosa ai contenuti: dalle interviste agli speciali, dal costante valore riconosciuto ai partner, fino a una strategia social innovativa.

Da poche ore è attivo il nuovo profilo TikTok del Club, che va ad affiancarsi agli già consolidati account Facebook e Instagram. E proprio sui social, un video speciale sta spopolando: “In che anno sei nato?”. Un format geniale, che gioca con le generazioni e le passioni, proposto con la stessa epicità di una scena di Steven Spielberg in Jurassic Park. I social media manager del club, Francesco Chirico ed Angela Riganello, ci sono riusciti: hanno “chiesto l’età” al capitano Laganà (e non solo) in un modo così creativo da innescare un engagement da record.

I numeri sono da urlo: 44 mila like, un fiume in piena di cuori, commenti, condivisioni e interazioni. Un successo che dimostra come il club sappia parlare alla community, creando connessioni autentiche e divertenti.

Tutto questo senza dimenticare anche l’aspetto “materiale”, un E-Commerce attivo con tantissimi numeri di prodotti in carrello, per vestire d’amaranto un’intera città.

È il trionfo di una filosofia chiara: lavorare su più fronti, con la stessa intensità. Un successo che, dalla rete, si posa sotto e sopra la rete, con la grinta di chi non si accontenta e guarda sempre al prossimo, ambizioso, obiettivo. La Domotek Reggio Calabria non sta solo vincendo sul campo, ma anche sul web, sta costruendo un’identità, anzi l’ha già costruita.