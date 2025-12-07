La Domotek Volley in trasferta a Terni per provare a volare

La Domotek Volley gioca uno dei due posticipi della settima giornata di andata del campionato di Serie A3 Credem.

Si gioca alle ore 16:00 a Terni con classica diretta sul canale YouTube di Lega Volley.

Gara tutta da decodificare.

Umbri con voglia di rilancio con 5 punti e la coda della classifica condivisa con l’ultimo avversario degli amaranto, il Napoli ed il prossimo Gioia del Colle che domenica prossima arriverà a Reggio Calabria.

Domotek che non vuole perdere l’occasione di tenere il passo della capolista Castellana Grotte, oggi distaccata di sei punti dopo il successo 1-3 anche sul campo del Campobasso.

Il 20 novembre Terni ha inserito Ovidiu Dalaczi, nuovo schiacciatore.

La città di Terni è rientrata in Serie A a distanza di 40 anni, c’è grande entusiasmo ed un roster competitivo con gli esperti Martinez ed il palleggiatore Catinelli e con il centrale, ex di turno, Antonio Picardo, atleta che ha scritto la storia della Domotek, dalla Serie B fino al volo in A, arrivando a riempire gli spalti del Palacalafiore.Allena l’ex Sarroch, Leondino Giombini.

Voglia di dimostrare per gli amaranto di Mister Polimeni che, in settimana, hanno salutato Pawel Stabrawa ed hanno inserito il giovane opposto lombardo Tommaso Motta.

Gli amaranto arrivano all’impegno della bella vittoria casalinga ottenuta contro Napoli e vogliono dare continuità al proprio gioco, complice un roster costruito per fare bene.

Operazione riscatto in trasferta, dopo la sconfitta con rimonta di due settimane fa a Sabaudia terminata al tie-break.

Arbitrano i signori Gianclaudio Bosica e Claudia Lanza.