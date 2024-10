Covid e plasma, l’appello del sindaco di Locri: ‘Io dono con la speranza di salvare una vita’

Parole forti e toccanti che non possono non smuovere le coscienze della popolazione. Sono quelle del sindaco di Locri, Giovanni Calabrese. Pochi minuti fa, il primo cittadino della Locride ha pubblicato un importante appello sulla sua pagina Facebook in riferimento alla donazione del plasma.

Donazione del plasma: l’appello di Calabrese

“Ho toccato con mano la sofferenza che provoca il Covid19, ho visto il terrore negli occhi di alcuni pazienti, ho sentito il lamento del dolore, ho visto gli occhi lucidi e tristi dei positivi ricoverati insieme a me, ho osservato lo sguardo se pur stanco ma coraggioso dei medici ed infermieri. Ho capito che questo virus attanaglia corpo e mente. Mi sono sentito solo nonostante avessi il vostro affetto e quello dei familiari”.

Il sindaco ha poi proseguito:

“Ho ben compreso che non bisogna darsi per vinti, altrimenti il covid prende il sopravvento. Per questo ritengo opportuno e doveroso, DONARE il PLASMA, con la speranza di poter salvare la vita di un’altra persona. La donazione del plasma rappresenta un’arma e una valida terapia contro il maledetto Covid 19. Chi è guarito dal virus può salvare la vita degli altri verificando se può donare il plasma dopo 15 giorni dall’ultimo tampone negativo”.

Calabrese ha concluso affermando:

“A tutti coloro che hanno avuto la sfortuna di essere positivi al Covid e poi la fortuna di averlo superato indenni, rivolgo l’appello a donare il plasma per aiutare chi in questo momento sta rischiando di morire”.