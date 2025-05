‘Associazione Capys’: il doposcuola che fa la differenza per studenti di tutte le età

Un team di docenti qualificati per ogni materia, con un tutor specializzato ADHD e DSA e supporto personalizzato per ogni studente

Trovare un doposcuola affidabile e qualificato rappresenta una priorità per molte famiglie che desiderano garantire ai propri figli un percorso scolastico sereno e di successo. L’Associazione culturale ricreativa Capys risponde a questa esigenza con un’offerta completa e professionale di servizi educativi, pensati per supportare gli studenti in ogni fase del loro percorso formativo.

La forza di Capys risiede in un team di dieci docenti giovani e laureati, specializzati in diverse discipline. La presenza di professionisti esperti in diritto, economia, lingue straniere, chimica, fisica, matematica, disegno tecnico ed informatica consente di coprire tutti gli ambiti di studio necessari agli studenti, dalla prima elementare fino al quinto anno delle scuole superiori, indipendentemente dall’indirizzo scelto.

Questa varietà di competenze permette di offrire un servizio completo, che va oltre il semplice supporto scolastico, garantendo un affiancamento mirato e personalizzato.

Un elemento distintivo dell’associazione è la presenza di un tutor specializzato per studenti con ADHD e disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Questo servizio dedicato rappresenta un valore aggiunto fondamentale, assicurando un percorso educativo inclusivo e attento alle necessità di ciascun ragazzo, con strategie e metodologie adeguate.

Il centro organizza, inoltre, laboratori per bambini a scopo didattico-educativo, con particolare attenzione alla promozione della lettura e alla lingua inglese, attività pensate per stimolare l’interesse e favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche sin dalla giovane età.

Durante il periodo estivo, Capys organizza percorsi specifici per consolidare le competenze acquisite e intervenire tempestivamente su eventuali difficoltà. A giugno si svolgono corsi intensivi di preparazione agli esami di terza media e di maturità, momenti cruciali per la carriera scolastica degli studenti. Nei mesi di luglio e agosto sono attivi programmi di potenziamento, prescuola, precalcolo, prescrittura e recupero dei debiti formativi. Questi percorsi sono pensati per aiutare gli studenti a recuperare e rafforzare le basi necessarie per affrontare con serenità il nuovo anno scolastico.

La qualità dell’offerta educativa di Capys è supportata da una struttura che presto sarà ampliata e migliorata. A settembre è previsto il trasferimento a un piano superiore dello stesso stabile, in una nuova area più ampia e accogliente. La nuova sede sarà dotata di un’aula informatica con connessione wi-fi, e introdurrà nuove tecnologie didattiche moderne, strumenti indispensabili per agevolare l’apprendimento e facilitare l’orientamento digitale, oggi parte essenziale del percorso formativo.

L’Associazione Capys si conferma così come un punto di riferimento solido e affidabile nel territorio di Reggio Calabria, impegnata a sostenere studenti e famiglie con un servizio professionale, attento e completo. Un centro dove l’istruzione non è solo un obbligo, ma una vera opportunità di crescita.

Associazione CAPYS – Via Anita Garibaldi 205, Gallico (RC)

