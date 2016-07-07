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Doppio colpo Bocale: presi Siclari e Brancati

Il Bocale di mister Leonardis ingaggia il difensore Pasquale Brancati e l’attaccante Marco Siclari, provenienti da categorie superiori

07 Luglio 2016 - 17:44 | di Vincenzo Comi

Ventra, Siclari e Pippo Cogliandro per il mercato del Bocale

Altri due grossi nomi approdano alla corte di mister Leonardis: il tecnico del Bocale potrà infatti contare su due nuovi rinforzi di qualità ed esperienza, provenienti da categorie superiori. Si tratta di Pasquale Brancati e Marco Siclari.

Pasquale Brancati, difensore centrale

Pasquale Brancati, difensore centrale classe ’88, è reduce dall’esperienza con la maglia della ReggioMediterranea in Eccellenza, con cui ha conquistato la salvezza vincendo il decisivo incontro playout contro il Brancaleone. Un innesto, quello di Brancati, che va a completare un reparto difensivo che, insieme alla riconferma di Genoese e Dieni e al ritorno di Scilipoti, conta di trasformare il Bocale in un bunker inespugnabile.

Marco Siclari, attaccante classe ’94, aveva iniziato la scorsa stagione insieme a Brancati nella ReggioMediterranea, dopo aver segnato durante l’anno precedente nel campionato di Promozione, sempre con i gialloblù, oltre venti reti, bottino fondamentale per il piazzamento playoff e il successivo salto di categoria. A dicembre 2015, il passaggio alla Palmese in serie D, dove il ragazzo è stato utilizzato poco ma ha comunque potuto vivere una nuova e utile esperienza.

L’incontro con la dirigenza a Cittanova

L’incontro tra il Presidente Onorario Filippo Cogliandro e il Direttore Generale Francesco Ventra con i due calciatori è avvenuto a Cittanova, presso il Bar Siclari, di proprietà della famiglia della punta.

Con Brancati e Siclari il mercato del Bocale è quasi completo, ormai mancano solo alcuni ritocchi e i rinnovi di altri atleti che verranno comunicati nei prossimi giorni; da quel momento in poi, la missione di Leonardis e dei suoi ragazzi potrà prendere ufficialmente il via.

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