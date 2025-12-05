Reggio, 8 dicembre tra terra e mare al Pilone. Due menù speciali per il pranzo dell’Immacolata

L’8 dicembre, il Pilone by Rare apre le porte ad un pranzo speciale, tra profumi di festa, musica e una cucina che celebra la tradizione con eleganza.

Per l’occasione, lo chef propone due percorsi di gusto, pensati per accontentare ogni palato: uno dedicato alla carne, l’altro al pesce.

Due menù che raccontano il territorio, interpretati con creatività e raffinatezza in occasione del giorno dell’Immacolata che dà il via alle festività natalizie.

La festa dell’Immacolata al Pilone by RARE

Il menù di carne – 45€

Un pranzo che profuma di casa ma sorprende per stile e accostamenti.

Si parte con un ricco entree di benvenuto, accompagnato da calice di prosecco e crespelle,

per poi lasciarsi conquistare dal carpaccio di manzo con caprino e zabaione salato.

Tra i primi, tagliatelle fresche con funghi porcini, aghi di pino e more, e paccheri di Gragnano con ragout d’agnello e caciocavallo silano Dop.

Il secondo è un inno alla tradizione rivisitata: costolette d’agnello in crosta di pistacchio, vellutata di cavolfiore e verdure di stagione.

A chiudere, un dessert che profuma di festa: pera caramellata al lambrusco e cioccolato di Modica.

Il menù di pesce – 55€

Per chi ama il mare anche d’inverno, un percorso raffinato e armonico.

Dopo l’entree di benvenuto con calice di prosecco e crespelle, l’antipasto propone polpo in doppia cottura con crema di patate, terra di olive e cappero disidratato.

I primi sono un viaggio di sapori: ravioli di burrata e gambero rosso di Mazara con zucca e basilico, seguiti da paccheri con cernia, datterino giallo, gel d’arancia e crumble di pane alle erbe.

Come secondo, ricciola in crosta di mandorle con crema allo zafferano, spinacino saltato con uvetta e pinoli.

Gran finale con la stessa dolcezza di casa: pera caramellata, ricotta dolce e cioccolato fondente di Modica.

In entrambi i menu sono inclusi bibite e una bottiglia di vino o prosecco ogni quattro persone.

A rendere l’atmosfera ancora più magica ci penserà la musica di Enzo Romeo DJ, per un pranzo che sarà anche una festa di sorrisi e brindisi.

Pilone by Rare – Via Santa Trada 30, Villa San Giovanni (RC)

Info e prenotazioni: 3294307912