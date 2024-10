Nuovo DPCM, Conte: ‘Situazione Covid in peggioramento, ma salveremo il Paese’

Con il nuovo DPCM si andrà verso il coprifuoco, che salvo modifiche dell’ultima ora scatterà alle ore 21. “Alla luce dell’ultimo report di venerdì e della situazione particolarmente critica in alcune regioni siamo costretti a intervenire in una ottica di prudenza per mitigare il contagio con una strategia che va modulata sulle differenti criticità”. Questo quanto affermato dal Premier Giuseppe Conte alla Camera.

Conte: “In Italia situazione in peggioramento”

“La curva corre in ogni Continente. L’Unione Europea all’interno di un quadro globale è una delle aree più colpite dall’urto della seconda ondata. Nelle ultime settimane l’incremento di casi Covid è stato di 150 contagi per ogni 100 mila abitanti ed anche nel nostro Paese la situazione è in peggioramento. Il quadro epidemiologico è in via di transizione verso lo scenario 4 con particolare riferimento ad alcune regioni.”

Lezioni a distanza per le scuole superiori

Nel corso del suo intervento alla Camera, il Premier Conte, ha anche annunciato come il nuovo DPCM prevedrà la didattica a distanza per le scuole di secondo grado.

“La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre. Dopo un ulteriore interlocuzione con i presidenti delle Camere ho chiesto di poter anticipare già ad oggi queste mie comunicazioni così che il parlamento possa esprimersi prima di adottare il provvedimento.”

Governo consapevole

“Il governo è sempre stato e sempre rimarrà consapevole della piena responsabilità di fronte al paese di fronte a ogni decisione per la salvezza del paese.” Chiosa così il premier Giuseppe Conte alla Camera.