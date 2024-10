Due anni di Governo Meloni, Sasso (Lega): ‘Su infrastrutture e Ponte cdx c’è’

Un teatro gremito, una platea entusiasta e l’orgoglio per i risultati raggiunti. Il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria è stato il palcoscenico di una partecipatissima celebrazione dei due anni di governo Meloni, alla presenza del commissario della Lega in Calabria, Rossano Sasso. Tra sostenitori e militanti, Sasso ha esposto i traguardi della coalizione di centrodestra, sottolineando l’importanza dell’unità e della coesione in un momento cruciale per il Paese.

Leggi anche

“Oggi celebriamo il secondo anniversario del governo di centrodestra. In un momento come questo, è fondamentale essere presenti e dare il massimo,” ha dichiarato Sasso. “Questo Governo è partito con il paese che si trovava di fronte a una grave emergenza energetica e alle conseguenze economiche negative a seguito di due guerre. Abbiamo ereditato difficoltà economiche, ma stiamo facendo progressi significativi.”

Unità della coalizione e critica all’opposizione

Con tono critico, Sasso ha rivolto un appello all’unità della coalizione, rimarcando come il centrodestra, a differenza delle sinistre, condivida una visione comune e valori radicati.

“È importante ringraziare tutti coloro che, dai militanti ai consiglieri, dagli assessori ai sindaci, lavorano quotidianamente per il bene della Calabria. La nostra forza è nella coesione. Noi stiamo insieme per un ideale, non per opportunismo elettorale come le sinistre, unite solo dall’obiettivo di contrastare la destra.”

L’impegno per le infrastrutture in Calabria

Sasso ha dedicato ampio spazio alle infrastrutture, illustrando le principali iniziative realizzate per potenziare il sistema di trasporto regionale. Grazie all’impegno del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, numerose opere stanno cambiando il volto della Calabria. Tra i progetti:

Potenziamento del Sistema Aeroportuale Regionale , ampliando i collegamenti aerei.

, ampliando i collegamenti aerei. Interventi per migliorare l’accessibilità stradale al Porto di Gioia Tauro , consolidandone il ruolo di hub strategico per il Mediterraneo.

, consolidandone il ruolo di hub strategico per il Mediterraneo. Nuove arterie autostradali tra Sibari e Roseto e tra Catanzaro e Crotone , riducendo sensibilmente i tempi di percorrenza.

e tra , riducendo sensibilmente i tempi di percorrenza. Completamento dei primi 7 km del Megalotto 3 tra Sibari e Rossano e firma del contratto per il lotto 2 tra Crotone e Catanzaro.

Leggi anche

Potenziamento delle strade e ferrovie in Calabria

Oltre a questi interventi, 33 milioni di euro sono stati investiti per migliorare le strade comunali e provinciali. Anche il trasporto ferroviario ha beneficiato di significativi investimenti:

L’adeguamento tecnologico della linea Battipaglia-Reggio Calabria ha migliorato l’efficienza del servizio.

ha migliorato l’efficienza del servizio. Raddoppio delle gallerie Santomarco , incrementandone capacità e sicurezza.

, incrementandone capacità e sicurezza. Completamento della nuova linea ferroviaria tra Rosarno e S. Ferdinando e la variante tra Cannitello e Villa San Giovanni.

Il Ponte sullo Stretto di Messina: simbolo di progresso per la Calabria

Il commissario della Lega ha rilanciato il progetto più ambizioso: “Il Ponte sullo Stretto di Messina segnerà una svolta storica per la Calabria, connettendola al resto d’Italia e d’Europa e favorendo sviluppo economico e nuove opportunità.” Tra applausi e consensi, il messaggio di Sasso è stato chiaro e diretto: “il centrodestra è pronto a proseguire il suo cammino per una Calabria più forte e connessa, in un’Italia unita e rispettata.”