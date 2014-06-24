E’ arrivata l’ ‘Amica stella’: il nuovo cd musicale di Pino Arco’
Nove brani scritti e musicati da Pino Arco: l'autore racconta in esclusiva per CityNow i pezzi più rappresentativi dell'album
24 Giugno 2014 - 10:11 | di Redazione
di Domenico Suraci – Pino Arco si presenta nel panorama musicale con un importante disco composto da 9 brani, dei quali è autore sia della musica che dei testi. Un disco particolarmente sentito in quanto è un ritorno alle sue origini di artista impegnato nella musica.
In esclusiva per Citynow, l’autore ci spiega quali sono i brani maggiormente rappresentativi dell’intera raccolta, affermando che ritiene e non ha la presunzione di dover piacere a tutti, nonostante il disco presenti una variegata gamma musicale.
Un pezzo a cui tiene molto, in linea con i tempi è il brano Rap, “Senza parole”, come è pure per “Il canto dei bovari”, un invito al ritorno alla vita campestre.
L’altra traccia dove si evidenzia in modo particolare l’arrangiamento degli archi è il pezzo “Piccoli passi” che compendia il suo modo di scrivere.
Infine, colloca “Autunno”, tra i più suggestivi brani dell’intero album nel quale affiorano musicalmente atmosfere e “nuances” della stagione autunnale.
Invita i lettori di Citynow ad ascoltare l’intero cd e auspica che le canzoni suscitino una relazione di somiglianza, di immagini, di sentimenti intimi che ha vissuto nell’incidere il disco
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