Ecco il primo sito calabrese ‘B2B’ per giornalisti

È on line il primo sito web realizzato da giornalisti che scrive e racconta del lavoro dei giornalisti calabresi. Si chiama Giornalistidazione.it ed è curato dal movimento “Giornalisti d’Azione”, associazione che annovera centinaia di iscritti in tutta la regione. Si tratta di un sito concepito alla stregua dei siti “B2B”, cioè “Business to business”, ed è un’assoluta novità per la Calabria.

“L’idea – dice la coordinatrice del sito, Carla Sabato – era quella di dare ai giornalisti calabresi un punto di riferimento in cui trovare notizie, informazioni, ma anche offrire loro una vetrina, una ribalta virtuale in cui raccontare il loro lavoro, le loro esperienze, le strutture in cui lavorano, i prodotti giornalistici che realizzano. Vogliamo, in pratica, raccontare la Comunicazione in Calabria, così com’è scritto nella nostra testata”.

Il sito è l’ennesima iniziativa innovativa realizzata dal movimento “Giornalisti d’Azione”, costituito appena due anni fa, e che si è già caratterizzato per alcune iniziative innovative, la più originale quella degli spot radiotelevisivi per promuovere e difendere la professione giornalistica, andati in onda su quasi tutte le tv calabresi e su decine di radio regionali.

Oltre a Carla Sabato, il team che curerà il sito web Giornalistidazione.it è formato da Marco Adamo, Fabio Santojanni, Maria Teresa Guaglianone e Mafalda Meduri. “Ma il sito – dice Mario Tursi Prato, presidente del movimento – è aperto al contributo di tutti i giornalisti calabresi”.