City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Parte il crowdfunding del Laboratorio Radici!

Da giovedì 30 giugno al via il crowdfunding del Laboratorio Radici, nel bene confiscato alla 'ndrangheta di Reggio Calabria

29 Giugno 2016 - 17:52 | di Vincenzo Comi

Laboratorio Radici a Reggio Calabria: crowdfunding per riuso, biblioteca e prodotti equosolidali

Finalmente ci siamo! Dopo averlo preparato ed annunciato ora siamo pronti a lanciarlo! Da giovedì 30 Giugno sarà attiva la campagna di crowdfunding del progetto “Laboratorio Radici” sulla piattaforma “produzioni dal basso”:

https://www.produzionidalbasso.com/project/laboratorio-radici/

Il progetto Radici nel bene confiscato

Il progetto “Radici – laboratorio socio culturale di ecostostenibilità e consumo critico” si propone come uno spazio partecipato di innovazione sociale, cultura e sostenibilità nella periferia sud di Reggio Calabria all’interno di un bene confiscato alla ‘ndrangheta e assegnato nel 2011 alle associazioni GAStretto e Magnolia, partner del progetto.

Per “fare Radici” è necessario terminare i lavori di ristrutturazione dell’immobile, acquisito in condizione pessime e oggi finalmente agibile. Manca ancora tanto: dai lavori necessari contro le infiltrazioni al completamento in sicurezza dell’impianto elettrico fino alla costruzione del laboratorio di riuso vero e proprio. Il Laboratorio radici, che oggi è un centro culturale attivo e aperto sulla città, è pensato per diventare uno spazio operativo nell’ambito della sostenibilità ambientale e del consumo critico. Nello specifico ci si propone di costituire:

  • un laboratorio permanente di riuso e riciclo creativo dei materiali di recupero
  • una biblioteca aperta e solidale
  • un centro di prodotti e servizi equosolidali che favorisca soprattutto l’incontro tra domanda e offerta di prodotti naturali e/o biologici a km0.

Come partecipare e dove trovarci

Se vuoi saperne di più puoi visitare la sede del Laboratorio Radici e conoscere alcuni dei soci che portano avanti il progetto. Vi aspettiamo giovedì 30 giugno dalle h18.00 in Via Cafari 10, Contrada Gagliardi (quartiere Arangea, a Reggio Calabria) ma soprattutto invitiamo tutti e tutte a seguirci sulla pagina ufficiale del progetto Laboratorio Radici:

https://www.facebook.com/laboratorioradici/?fref=ts

e sulle pagine facebook:

Associazione Culturale Magnolia

https://www.facebook.com/Associazione-Culturale-Magnolia-RC-252860098064452/?fref=ts

Associazione Culturale GAStretto

https://www.facebook.com/gastretto/?fref=ts

Per restare aggiornati sugli sviluppi della pubblicazione della campagna di crowdfunding.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?