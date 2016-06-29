Parte il crowdfunding del Laboratorio Radici!

Finalmente ci siamo! Dopo averlo preparato ed annunciato ora siamo pronti a lanciarlo! Da giovedì 30 Giugno sarà attiva la campagna di crowdfunding del progetto “Laboratorio Radici” sulla piattaforma “produzioni dal basso”:

https://www.produzionidalbasso.com/project/laboratorio-radici/

Il progetto Radici nel bene confiscato

Il progetto “Radici – laboratorio socio culturale di ecostostenibilità e consumo critico” si propone come uno spazio partecipato di innovazione sociale, cultura e sostenibilità nella periferia sud di Reggio Calabria all’interno di un bene confiscato alla ‘ndrangheta e assegnato nel 2011 alle associazioni GAStretto e Magnolia, partner del progetto.

Per “fare Radici” è necessario terminare i lavori di ristrutturazione dell’immobile, acquisito in condizione pessime e oggi finalmente agibile. Manca ancora tanto: dai lavori necessari contro le infiltrazioni al completamento in sicurezza dell’impianto elettrico fino alla costruzione del laboratorio di riuso vero e proprio. Il Laboratorio radici, che oggi è un centro culturale attivo e aperto sulla città, è pensato per diventare uno spazio operativo nell’ambito della sostenibilità ambientale e del consumo critico. Nello specifico ci si propone di costituire:

un laboratorio permanente di riuso e riciclo creativo dei materiali di recupero

una biblioteca aperta e solidale

un centro di prodotti e servizi equosolidali che favorisca soprattutto l’incontro tra domanda e offerta di prodotti naturali e/o biologici a km0.

Come partecipare e dove trovarci

Se vuoi saperne di più puoi visitare la sede del Laboratorio Radici e conoscere alcuni dei soci che portano avanti il progetto. Vi aspettiamo giovedì 30 giugno dalle h18.00 in Via Cafari 10, Contrada Gagliardi (quartiere Arangea, a Reggio Calabria) ma soprattutto invitiamo tutti e tutte a seguirci sulla pagina ufficiale del progetto Laboratorio Radici:

https://www.facebook.com/laboratorioradici/?fref=ts

e sulle pagine facebook:

Associazione Culturale Magnolia

https://www.facebook.com/Associazione-Culturale-Magnolia-RC-252860098064452/?fref=ts

Associazione Culturale GAStretto

https://www.facebook.com/gastretto/?fref=ts

Per restare aggiornati sugli sviluppi della pubblicazione della campagna di crowdfunding.