E’ uscito l’atteso disco dei Calabria Logos dal titolo “Mari Mari“.

Una nuova raccolta di musica e canti popolari calabresi, prevalentemente d’autore ma non mancano alcune rielaborazioni di canti appartenenti alla tradizione orale.

Riscoperta e rivalutazione, dunque, delle tradizioni popolari calabresi.

Questo nuovo lavoro, dal titolo eloquente “Mari Mari”, contiene sedici brani che sono frutto di un’attenta e meticolosa ricerca di suoni e di echi tipicamente popolari che rischiano di perdersi in una terra che accoglie, inevitabilmente, moderne proposte musicali.

Una terra che, a nostro avviso, dovrebbe prestare più attenzione alle proprie tradizioni e alla propria storia culturale.

Merito dei “Calabria Logos” quello di offrirci l’ascolto di musica e canzoni inedite, ed inoltre di arricchire la cultura calabrese di validi riferimenti artistici.

Leader della formazione cosentina è Carlo Grillo, autore di quasi tutti i brani del disco!

Ecco la successione dei brani:

Mari Mari (Carlo Grillo)

Canto del cantastorie (G. Deni – C. Grillo)

Re Bifè (Otello Profazio)

Za Rosa (Carlo Grillo)

Arbiru (Carlo Grillo)

Cosentino s week (T. Chiappetta – C. Grillo)

A Campana (Carlo Grillo)

Famme lu suonnu (Trad. – C. Grillo)

Si vu amata (Carlo Grillo)

Don Già (T. Chiappetta – C. Grillo)

Ninna nanna sarda (Tradizionale)

Giginu u miagliu du Cimbalinu (T. Chiappetta – C. Grillo)

U lamientu di lu cumpagnu (D. Salerno – C. Grillo)

Gallinella zoppa zoppa (Carlo Grillo)

Lu mbidiusu jettaturu (D. Salerno – C. Grillo)

Ma un è cussì (G. Deni – C. Grillo)

Musicisti che hanno preso parte alla registrazione:

Carlo Grillo (chitarra classica, acustica, battente, voce)

Antonio Grillo (tammorre, basso e voce)

Luigi Magli (chitarra acustica ed elettrica)

Christian Beraldi (basso)

Angelo Rotondaro (sax soprano)

Enzo La Gamma (clarinetto)

Fausto Guido (fisarmonica)

Jan Kyjovsky (violino)

Giovanni Ziparo e Alberto Aprigliano (percussioni)

Emma Lapietra (voce in “Famme lu suonnu”)

Valeria Grillo (voce in “Gallinella zoppa zoppa)

Antonella Costantino (voce in “Ninna nanna sarda”)

Pino Grillo (chitarra classica in “A Campana”)

Salvatore Cava (armonica in “Mari Mari”)

Enzo Ziparo (boozooki in “Ninna nanna sarda”)

Franco Boccuti (fisarmonica e fiati in “Za Rosa”)

Arrangiamenti: Carlo Grillo

Recording,mixage e mastering: Antonio Grillo

Progetto grafico: Emma Grillo e Carmela Ciardullo

Fotografie: Carmela Ciardullo, Pino Grillo, Salvatore Le piane, Pino Parisi, Carmine Petrungaro

Registrazione: Studio “Calabria Logos” di Antonio Grillo